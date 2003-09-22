romanovichka

Анна Романович romanovichkaromanovichka
20 летУкраина/Харьков
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Буду рада помочь! Оперативность и качество гарантировано!
Привет!
Меня зовут Анна, буду рада сотрудничеству.
Свободно владею украинским и русским языками, на данный момент изучаю английский и немецкий.
Помогу в работе с текстами: набор, перевод, редактирование. Имеется опыт в написании статей, сочинений.
Учусь, развиваюсь, стремлюсь к лучшему. Считаю себя достаточно образованным и ответственным человеком.
Работаю на результат!