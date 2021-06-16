romanovskajanina

Нина Романовская romanovskajanina

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ведение социальных сетей/ оформление документов, презентаций

Образование - неоконченное высшее.

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный Институт, реклама и связи с общественностью. Год выпуска - 2023

Ключевые навыки:

  • Работа в MS Word, Exel, Power Point; Canva, Adobe Photoshop;
  • Оформление постов и историй в Instagram, VK и других социальных сетях;
  • Написание рекламных и информационных текстов;
Знание языков:

  • Русский - родной;
  • Английский - B2;
  • Немецкий - B2;