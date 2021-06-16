romanovskajanina

Нина Романовская romanovskajaninaromanovskajanina
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ведение социальных сетей/ оформление документов, презентаций
Образование - неоконченное высшее.
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный Институт, реклама и связи с общественностью. Год выпуска - 2023
Ключевые навыки:
- Работа в MS Word, Exel, Power Point; Canva, Adobe Photoshop;
- Оформление постов и историй в Instagram, VK и других социальных сетях;
- Написание рекламных и информационных текстов;
- Русский - родной;
- Английский - B2;
- Немецкий - B2;
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