romanovskajanina

ведение социальных сетей/ оформление документов, презентаций

Образование - неоконченное высшее.

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого. Гуманитарный Институт, реклама и связи с общественностью. Год выпуска - 2023

Ключевые навыки:

Работа в MS Word, Exel, Power Point; Canva, Adobe Photoshop;

Оформление постов и историй в Instagram, VK и других социальных сетях;

Написание рекламных и информационных текстов;



Знание языков: