romanowind

Переводы: итальянский русский английский

Профессиональные переводы. Итальянский, Русский, Украинский, Английский.

Основное направление работы:

– письменные переводы (технические, контракты, переписка).

Также качественно выполняю:

- Перевод видеороликов

- Начитка голосовых сообщений на итальянском (мужской голос) и английском (женский голос)

- Звонки носителям итальянского, а также в англоязычные страны.

Носитель итальянского, на ПМЖ в Италии более 10 лет, два ВО в Италии.

Русский и украинский родные.

Продвинутый технический английский.

Как правило работаем в паре, гарантируя высокое качество перевода.

При необходимости перевода больших объемов в ограниченные сроки есть команда переводчиков.

Образование в Италии:

Universita' Politecnica delle Marche - диплом инженера- механика (2008-2012 г.);

Istituto tecnico Statale per Geometri - диплом землеустроителя (2004-2008 г.).

Образование в Украине:

Академическая гимназия №45, Харьков (1999-2004 г.) - языковой профиль.

Опыт работы:

• Устный переводчик на EXPO между русскими и итальянскими инженерными компаниями.

• Переводчик веб сайтов различной тематики (с 2008 г.);

• Устный переводчик на конференциях итальянских и русских ортодонтов (c 2010 г.);

• Письменный и устный переводчик при составлении договоров при нотариальных конторах и агентствах недвижимости (с 2010 г.);

• Устный переводчик при деловых встречах (с 2010 г.);

• Переводы технической документации (с 2011 г.);

• Письменный и устный переводчик-консультант при телефонных и скайп конференциях между итальянскими и российскими инженерными компаниями (с 2012 г.);

• Преподавание итальянского языка на языковых курсах в Харькове (2013);

Имею большой опыт работы с итальянской деловой и технической документацией, а также коммерческой перепиской.

Хорошо разбираюсь в областях итальянского законодательства связанных с охраной труда.