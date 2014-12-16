romanowind

Профессиональные переводы. Итальянский, Русский, Украинский, Английский.
Основное направление работы:
– письменные переводы (технические, контракты, переписка).
Также качественно выполняю:
- Перевод видеороликов
- Начитка голосовых сообщений на итальянском (мужской голос) и английском (женский голос)
- Звонки носителям итальянского, а также в англоязычные страны.
Носитель итальянского, на ПМЖ в Италии более 10 лет, два ВО в Италии.
Русский и украинский родные.
Продвинутый технический английский.
Как правило работаем в паре, гарантируя высокое качество перевода.
При необходимости перевода больших объемов в ограниченные сроки есть команда переводчиков.
Образование в Италии:
Universita' Politecnica delle Marche - диплом инженера- механика (2008-2012 г.);
Istituto tecnico Statale per Geometri - диплом землеустроителя (2004-2008 г.).
Образование в Украине:
Академическая гимназия №45, Харьков (1999-2004 г.) - языковой профиль.
Опыт работы:
• Устный переводчик на EXPO между русскими и итальянскими инженерными компаниями.
• Переводчик веб сайтов различной тематики (с 2008 г.);
• Устный переводчик на конференциях итальянских и русских ортодонтов (c 2010 г.);
• Письменный и устный переводчик при составлении договоров при нотариальных конторах и агентствах недвижимости (с 2010 г.);
• Устный переводчик при деловых встречах (с 2010 г.);
• Переводы технической документации (с 2011 г.);
• Письменный и устный переводчик-консультант при телефонных и скайп конференциях между итальянскими и российскими инженерными компаниями (с 2012 г.);
• Преподавание итальянского языка на языковых курсах в Харькове (2013);
Имею большой опыт работы с итальянской деловой и технической документацией, а также коммерческой перепиской.
Хорошо разбираюсь в областях итальянского законодательства связанных с охраной труда.