romansamarkin

Переводчик

• сертификат о знании португальского языка.

• сертификат “Техник Информационных Систем”

• сертификат о знании английского языка

• Все сертификаты переведены и заверены нотариусом

• английский, свободно

• бразильский, свободно

• португальский, свободно

• испанский, базовый

• 10 летнее проживание в Западной Европе, безвизовый въезд и перемещение по странам западной Европы, а также разрешение на ведение профессиональной деятельности на территории западной Европы. В ожидании получения европейского гражданства. Зарегистрирован как переводчик в нотариальных канторах г. Волгограда.