romansamarkin

Переводчик
• сертификат о знании португальского языка.
• сертификат “Техник Информационных Систем”
• сертификат о знании английского языка
• Все сертификаты переведены и заверены нотариусом
• английский, свободно
• бразильский, свободно
• португальский, свободно
• испанский, базовый
• 10 летнее проживание в Западной Европе, безвизовый въезд и перемещение по странам западной Европы, а также разрешение на ведение профессиональной деятельности на территории западной Европы. В ожидании получения европейского гражданства. Зарегистрирован как переводчик в нотариальных канторах г. Волгограда.
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