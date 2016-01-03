Нужен продающий пост. ЦА - женщины, которые хотят похудеть. Решение - исправление питания с помощью программ с использованием ФПП (функциональный продукт питания) Energy Diet Название ED не должно фигурировать. Должен быть призыв к действию - обратиться за бесплатной консультацией ...
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- Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
ВНИМАНИЕ!!! Нужен один исполнитель, который сделает всю работу целиком: и дизайн и активные кнопки!!! Нужен продающий баннер для размещения в группе ВК. 1. Должен быть виден и читаться со смартфонов без прокрутки. 2. Продаем Energy Diet ( вся ...Баннеры10 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Нужен продающий баннер для размещения в группе ВК, с последующими репостами с обычных страниц. 2. Размер квадратный, 700/700, должен быть виден и читаться со смартфонов без прокрутки. 3. Продаем Energy Diet ( вся информация по продукту ...Баннеры8 заявокЗакрыт8 лет назад