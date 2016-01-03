romansnz

Роман Колесниченко romansnz

 
55 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать продающий пост ВК

    Нужен продающий пост.   ЦА - женщины, которые хотят похудеть.  Решение - исправление питания с помощью программ с использованием ФПП (функциональный продукт питания) Energy Diet  Название ED не должно фигурировать.  Должен быть призыв к действию - обратиться за бесплатной консультацией ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать продающий баннер

    ВНИМАНИЕ!!! Нужен один исполнитель, который сделает всю работу целиком: и дизайн и активные кнопки!!! Нужен продающий баннер для размещения в группе ВК. 1. Должен быть виден и читаться со смартфонов без прокрутки. 2. Продаем Energy Diet ( вся ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать продающий баннер

    1. Нужен продающий баннер для размещения в группе ВК, с последующими репостами с обычных страниц. 2. Размер квадратный, 700/700, должен быть виден и читаться со смартфонов без прокрутки. 3. Продаем Energy Diet ( вся информация по продукту ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад