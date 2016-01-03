ВНИМАНИЕ!!! Нужен один исполнитель, который сделает всю работу целиком: и дизайн и активные кнопки!!! Нужен продающий баннер для размещения в группе ВК. 1. Должен быть виден и читаться со смартфонов без прокрутки. 2. Продаем Energy Diet ( вся ...