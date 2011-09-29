Пишу статьи на любые темы, удачно работаю на etxt.ru

Пишу статьи на любые темы, удачно работаю на etxt.ru, но цены там откровенно маловаты. Выполняю заказы оперативно и качественно. С ответственностью отношусь к любой работе. По желанию заказчика выполняю, как заказы в серьезном стиле, так и красочные описания событий, рекламные статьи и т.д…..