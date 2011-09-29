romanych1987lex

Романов Алексей romanych1987lex

 
36 летРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Пишу статьи на любые темы, удачно работаю на etxt.ru

Пишу статьи на любые темы, удачно работаю на etxt.ru, но цены там откровенно маловаты. Выполняю заказы оперативно и качественно. С ответственностью отношусь к любой работе. По желанию заказчика выполняю, как заказы в серьезном стиле, так и красочные описания событий, рекламные статьи и т.д…..

Копирайтинг
нет отзывов
от $2
нет рейтинга