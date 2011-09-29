Романов Алексей romanych1987lexromanych1987lex
36 летРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Пишу статьи на любые темы, удачно работаю на etxt.ru
Пишу статьи на любые темы, удачно работаю на etxt.ru, но цены там откровенно маловаты. Выполняю заказы оперативно и качественно. С ответственностью отношусь к любой работе. По желанию заказчика выполняю, как заказы в серьезном стиле, так и красочные описания событий, рекламные статьи и т.д…..
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