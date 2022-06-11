romanyushkov

Мастер-Текст

Профессиональный журналист и литератор, член Союза журналистов России. До недавнего времени преподавал в университете в должности доцента (дисциплину PR и др.), кандидат наук. Закончил школу радиожурналистики Би-Би-Си. Опыт газетной, интернет, блогерской, радио и ТВ-журналистики и редакторства (новости, репортажи, интервью, статьи, рецензии, очерки, эссе и др.). Также есть практический опыт в PR и рекламе (преимущественно теле). Есть успешный опыт создания художественного текста, в том числе поэтического, а также художественного перевода (фильмы, сериалы).