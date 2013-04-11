Высшее филологическое образование. Диплом с "отличием".
Ставропольский государственный университет.
Кафедра истории русской и зарубежной литературы.
Научная деятельность. Публикация статей на международных конференциях.
Я - копирайтер, seo-копирайтер, рерайтер, корректор и многое другое.
Главное в моей работе - профессионализм и творческий подход. Пишу с удовольствием, скрупулёзно изучая каждое задание.
Что для меня значит работа?
"Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее" А.П. Чехов
Вы ищете отличного копирайтера? Тогда Вам - сюда!
Что получает заказчик, работая со мной:
1. Качественный материал.
2. Абсолютную грамотность при написании текстов.
3. Пунктуальность.
3. Высокую степень ответственности. Работа будет выполнена в срок или даже раньше)
4. Просто хорошее настроение от качества моих работ.
Что получаю я, придерживаясь этих правил:
1.Долгосрочное сотрудничество.
2. Положительные отзывы о своей работе.
3. Достойную оплату своему труду.
Примеры моих работ:
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ed130b&url=http%3A%2F%2Fmirsovetov.ru%2Fa%2Fhousing%2Ffamily%2Fpremature-baby.html&msgid=135411488
http://mirsovetov.ru/a/housing/family/child-and-tv.html
http://mirsovetov.ru/a/medicine/nutrition/meal-feeding-mother.html
для сайта лицензионных DVD дисков:
http://www.golddisk.ru/catalog/section_66_0.htm
http://www.tenstars.ru/films/press/gold-disk-zolotoj-disk-v-kollekcii.html
http://www.golddisk.ru/catalog/section_26_0.html
https://www.free-lance.ru/users/romarina5/viewproj.php?prjid=3791957
Как Вы можете со мной связаться?
E-mail: [email protected]
Skype: romarina5