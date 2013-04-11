Высшее филологическое образование. Диплом с "отличием".

Ставропольский государственный университет.

Кафедра истории русской и зарубежной литературы.

Научная деятельность. Публикация статей на международных конференциях.

Я - копирайтер, seo-копирайтер, рерайтер, корректор и многое другое.

Главное в моей работе - профессионализм и творческий подход. Пишу с удовольствием, скрупулёзно изучая каждое задание.

Что для меня значит работа?

"Если вы будете работать для настоящего, то ваша работа выйдет ничтожной; надо работать, имея в виду только будущее" А.П. Чехов

Вы ищете отличного копирайтера? Тогда Вам - сюда!

Что получает заказчик, работая со мной:

1. Качественный материал.

2. Абсолютную грамотность при написании текстов.

3. Пунктуальность.

3. Высокую степень ответственности. Работа будет выполнена в срок или даже раньше)

4. Просто хорошее настроение от качества моих работ.

Что получаю я, придерживаясь этих правил:

1.Долгосрочное сотрудничество.

2. Положительные отзывы о своей работе.

3. Достойную оплату своему труду.

Примеры моих работ:

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ed130b&url=http%3A%2F%2Fmirsovetov.ru%2Fa%2Fhousing%2Ffamily%2Fpremature-baby.html&msgid=135411488

http://mirsovetov.ru/a/housing/family/child-and-tv.html

http://mirsovetov.ru/a/medicine/nutrition/meal-feeding-mother.html

для сайта лицензионных DVD дисков:

http://www.golddisk.ru/catalog/section_66_0.htm

http://www.tenstars.ru/films/press/gold-disk-zolotoj-disk-v-kollekcii.html

http://www.golddisk.ru/catalog/section_26_0.html

https://www.free-lance.ru/users/romarina5/viewproj.php?prjid=3791957

Как Вы можете со мной связаться?

E-mail: [email protected]

Skype: romarina5