romarioclimax

User experience designer

Левыкин Роман

http://easyuse.ru - на этом сайте есть портфолио и резюме

http://helpmenow.ru/ - Консультация психолога

Уверенное владение Axure, adobe photoshop, premiere, flash, encore dvd, frontpage, sony vegas.

Образование: высшее, психологическое (специальный психолог, социальный педагог). Аспирант Института Специальной Педагогики и Психологии.

Научные интересы: юзабилити (usability), аксесабилити (accessability), взаимодействие человека с компьютером (human-computer interaction), информационная архитектура, специальная психология, детская психология, восприятие и т.п.

Основная работа: специалист по юзабилити \ тест-инженер в Web-дизайн студии.

Услуги:

1. юзабилити тестирование

2. Экспертная оценка юзабилити

3. Проектирование пользовательских интерфейсов

4. Информационная архитектура

Опыт работы;

* Юзабилити-тестирование

* Экспертная оценка юзабилити

* Создание персонажей

* Проектирование пользовательских интерфейсов

* Информационная архитектура

* Тестирование сайтов на наличие багов

* Тестирование сайтов на кросбраузерность и кросплатформенность

* Тестирование доступности сайта для инвалидов (accessibility)

Примеры сайтов, которые приходилось тестировать:

http://www.satdivision.ru/ - Спутниковое оборудование

http://www.orangespb.ru/ - ОРАНЖ (цветы)

http://natur-produkt.ru/ - natur-produkt

http://ssnphoto.ru/ - фотобанк

http://larga.ru/ - интернет магазин

http://www.clearrecords.ru/ - студия звукозаписи

http://arsagera.ru/ - управляющая компания

http://www.energostar.com/ - комплексные энергетические решения

http://www.vokzala.net/ - торговый комплекс "Варшавский экспресс"

http://continent.tkspb.ru/ - торговый комплекс "Континент"

http://www.gorodkurort.ru/ - клиника "городской курорт"

http://jsptravel.ru/ - JSP business travel

http://sharik.spb.ru/ - Продажа воздушных шаров

http://rikshop.ru/ - торговый дом РИК

http://www.pmexpert.ru/ - курсы

При создании сайта я использую следующие шаги:

1. Определение проекта (сбор информации, изучение аудитории, анализ отрасли, формирование требований, определение окончательных целей)

2. Разработка структуры сайта (информационная архитектура, оценка её качества и доработка)

3. Проектирование интерфейса (макеты страниц, создание прототипа, его тестирование и доработка)

4. Построение и интеграция (создание сайта (программирование и дизайн), его тестирование и доработка)

5. Запуск и сопровождение (запуск сайта, тестирование функционирующего сайта (при необходимости доработка), сопровождение проекта)