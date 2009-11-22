romarioclimax

Роман Левыкин romarioclimaxromarioclimax
Левыкин Роман
http://easyuse.ru - на этом сайте есть портфолио и резюме
http://helpmenow.ru/ - Консультация психолога
Уверенное владение Axure, adobe photoshop, premiere, flash, encore dvd, frontpage, sony vegas.
Образование: высшее, психологическое (специальный психолог, социальный педагог). Аспирант Института Специальной Педагогики и Психологии.
Научные интересы: юзабилити (usability), аксесабилити (accessability), взаимодействие человека с компьютером (human-computer interaction), информационная архитектура, специальная психология, детская психология, восприятие и т.п.
Основная работа: специалист по юзабилити \ тест-инженер в Web-дизайн студии.
Услуги:
1. юзабилити тестирование
2. Экспертная оценка юзабилити
3. Проектирование пользовательских интерфейсов
4. Информационная архитектура
Опыт работы;
* Юзабилити-тестирование
* Экспертная оценка юзабилити
* Создание персонажей
* Проектирование пользовательских интерфейсов
* Информационная архитектура
* Тестирование сайтов на наличие багов
* Тестирование сайтов на кросбраузерность и кросплатформенность
* Тестирование доступности сайта для инвалидов (accessibility)
Примеры сайтов, которые приходилось тестировать:
http://www.satdivision.ru/ - Спутниковое оборудование
http://www.orangespb.ru/ - ОРАНЖ (цветы)
http://natur-produkt.ru/ - natur-produkt
http://ssnphoto.ru/ - фотобанк
http://larga.ru/ - интернет магазин
http://www.clearrecords.ru/ - студия звукозаписи
http://arsagera.ru/ - управляющая компания
http://www.energostar.com/ - комплексные энергетические решения
http://www.vokzala.net/ - торговый комплекс "Варшавский экспресс"
http://continent.tkspb.ru/ - торговый комплекс "Континент"
http://www.gorodkurort.ru/ - клиника "городской курорт"
http://jsptravel.ru/ - JSP business travel
http://sharik.spb.ru/ - Продажа воздушных шаров
http://rikshop.ru/ - торговый дом РИК
http://www.pmexpert.ru/ - курсы
При создании сайта я использую следующие шаги:
1. Определение проекта (сбор информации, изучение аудитории, анализ отрасли, формирование требований, определение окончательных целей)
2. Разработка структуры сайта (информационная архитектура, оценка её качества и доработка)
3. Проектирование интерфейса (макеты страниц, создание прототипа, его тестирование и доработка)
4. Построение и интеграция (создание сайта (программирование и дизайн), его тестирование и доработка)
5. Запуск и сопровождение (запуск сайта, тестирование функционирующего сайта (при необходимости доработка), сопровождение проекта)