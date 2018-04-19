romariokisslove

Необходимо чтобы при включении на планшете открывался браузер с определенной страницей, для пользователя должна остаться возможность только серфать по сайту. Должна быть возможность изменить адрес страницы, например до прошивки, или при переустановке приложения. Возможно писать ...
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача 1. Разделить изображение товара в Категориях и на странице товара На странице товара в админ панели нужно добавить возможность загружать разные изображения для товара в категории и на странице товара. Должно быть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется интернет-магазин на опенкарт pineapple7.ru. (немного полетела верстка, имеется бэкап) Надо сделать максимально похожий на megapxl.ru Добавить функцию выгрузки товаров в яндекс.маркет. Сохранить позиции по SEO. Детали ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Подключение "типо" платёжной системы – Оплата в кредит Сайт bb-ok.ru ОТП банк даёт такую информацию https://api.b2otp.ru/shop/manual/ Должна появиться в корзине при оплате заказа – возможность оплаты в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать лендинг 8 экранов.+ страница со статьями, с конкретной статьей и страница с брифом.(главная и вторичные страницы не сложные) + натянуть на WordPress с возможностью добавления статей и работ в портфолио (картинки) Кроссбраузернность. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть: 1. Развёрнутый битрикс со стандартным шаблоном http://cm.snkt2.ru/ 2. Дизайн в PSD и отдельно изображения (логотип, иконки и т.д.) Задача: Подправить стандартный шаблон по требуемый внешний вид (цвета, шрифты, расположение ...Закрыт7 лет назад
Нужно адаптивно сверстать личный кабинет по макету. Макет для десктопной и мобильной версии https://yadi.sk/d/ESDNYCOs3UkFQD В макете есть графики, их нужно реализовать с помощью какой-нибудь js библиотеки, просто визуально отобразить, как в макете. На ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно привести в порядок верстку на десктопе и мобайл по пунктам тз, а также разобраться с формой заявки, она не выгружается в CRM. Подробное ТЗ кандидату. Детали в скайп ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Назначение сайта Реклама по скупке Б/у гидравлики, гидронасосов, гидромоторов, ГСТ импортного и отечественного производства. Целевая аудитория Агроснаб, Дорснаб, ДРСУ, ЖБИ, Сельскохозяйственные и буровые предприятия. Тип Корпоративный сайт. Требования к оформлению ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт7 лет назад
Задачи: 1. Доверстать правки, в готовом личном кабинете 2. Сделать адаптивную версию 3. Нужна подобрать библиотеку для построения графиков на javascript. Готова ответить на дополнительные вопросы. Пишите сразу свою цену ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо создать сайт хостела на WordPress. Возможно, потребуется вставка формы брони на сайте, т.е. с выбором даты – выпадающим календарем и т.д. Требуется верстальщик-дизайнер (2в1). Нужен не супер дизайнер, но человек со вкусом, чтобы мог ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист для небольших доработок на день-два работы. Есть самописная программа JavaScript, работает с данными хранящимися в xml-файле. Есть детальное ТЗ. Детали в скайп Без предоплат, оплата ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно на базе любого компонента на joomla сделать возможность покупки нескольких товаров с атрибутами как тут moskitka.online/ После нажатия кнопки товар с параметрами падает в корзину Без предоплат, оплата поэтапно либо по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- Необходимо перенести сайт с одного домена на другой в рамках одного хостинга (хостинг reg.ru). Сайт на 1CБитриксе. - Со старого домена сделать переадресацию на новый. - Сделать переадресацию с еще одного кириллического ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сам парсер представляет из себя комбайн из несколько функций. Исполнитель начал работу по ТЗ, но не справился с работой (есть наработки программиста, который начал проект). Основной функционал состоит из: ...Закрыт7 лет назад
Добрый день, коллеги! Есть дизайн макет блога. Задача, сверстать и собрать его на wordpress. Все стандартно: - Главная страница - Страница категории - Страница записи - Статическая ...Закрыт7 лет назад
Написать серверную часть для приложения Андроид технологии PHP+MySQL +возможно JavaScript (маловероятно) Можно на фреймворках. Функционал приложения: Отправка фото на сервер, отправка координат на сервер, заполнение табличных данных на сервер, заполнение ...Закрыт7 лет назад
Необходимо сделать сайт основе дизайна: 1) Верстка (в т.ч. мобильная) 2) Интеграция на готовый сервер с установленным WP 3) Наполнение сайта Необходимо умение рабоать в Фигме без PSD. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо заполнить каталог товаров 2 раздела сайта в каждом разделе и подразделе написать оригинальный текст Так же, необходимо прописать для каждого товара раздела и подраздела: Заголовок страницы (title); Описание ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Допилить Wordpress Сайт Детали в скайп, пишите Без предоплаты, возможна оплата поэтапноВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад