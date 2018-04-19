romariokisslove

Роман romariokisslove

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$270
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Планшет Android в режиме Киоска

    Необходимо чтобы при включении на планшете открывался браузер с определенной страницей, для пользователя должна остаться возможность только серфать по сайту. Должна быть возможность изменить адрес страницы, например до прошивки, или при переустановке приложения. Возможно писать ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP и JS в OpenCart

    Задача  1. Разделить изображение товара в Категориях и на странице товара   На странице товара в админ панели нужно добавить возможность загружать разные изображения для товара в категории и на странице товара. Должно быть ...

    JavaScriptOpencartPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать максимально-похожий интернет-магазин

    Имеется интернет-магазин на опенкарт pineapple7.ru. (немного полетела верстка, имеется бэкап)  Надо сделать максимально похожий на megapxl.ru   Добавить функцию выгрузки товаров в яндекс.маркет.  Сохранить позиции по SEO.  Детали ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключение WP к ОТП банку

    Подключение "типо" платёжной системы – Оплата в кредит  Сайт bb-ok.ru  ОТП банк даёт такую информацию  https://api.b2otp.ru/shop/manual/ Должна появиться в корзине при оплате заказа – возможность оплаты в ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть на WordPress

    Необходимо сверстать лендинг 8 экранов.+ страница со статьями, с конкретной статьей и страница с брифом.(главная и вторичные страницы не сложные) + натянуть на WordPress с возможностью добавления статей и работ в портфолио (картинки)  Кроссбраузернность. ...

    WordPress
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить стандартный шаблон битрикса

    Есть:  1. Развёрнутый битрикс со стандартным шаблоном http://cm.snkt2.ru/ 2. Дизайн в PSD и отдельно изображения (логотип, иконки и т.д.)  Задача:  Подправить стандартный шаблон по требуемый внешний вид (цвета, шрифты, расположение ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка личного кабинета

    Нужно адаптивно сверстать личный кабинет по  макету.   Макет для десктопной и мобильной версии https://yadi.sk/d/ESDNYCOs3UkFQD В макете есть графики, их нужно реализовать с помощью какой-нибудь js библиотеки, просто визуально отобразить, как в макете.  На ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Привести в порядок верстку и настроить pop-up форму на WP

    Нужно привести в порядок верстку на десктопе и мобайл по пунктам тз, а также разобраться с формой заявки, она не выгружается в CRM.  Подробное ТЗ кандидату.  Детали в скайп ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта с внутренней оптимизацией на Joomla

    Назначение сайта Реклама по скупке Б/у гидравлики, гидронасосов, гидромоторов, ГСТ импортного и отечественного производства.  Целевая аудитория Агроснаб, Дорснаб, ДРСУ, ЖБИ, Сельскохозяйственные и буровые предприятия.   Тип Корпоративный сайт.   Требования к оформлению ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доверстать личный кабинет

    Задачи:  1. Доверстать правки, в готовом личном кабинете  2. Сделать адаптивную версию  3. Нужна подобрать библиотеку для построения графиков на javascript.  Готова ответить на дополнительные вопросы.    Пишите сразу свою цену ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстальщик (+дизайнер 2в1)

    Надо создать сайт хостела на WordPress. Возможно, потребуется вставка формы брони на сайте, т.е. с выбором даты – выпадающим календарем и т.д.  Требуется верстальщик-дизайнер (2в1). Нужен не супер дизайнер, но человек со вкусом, чтобы мог ...

    WordPress
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать небольшие доработки в программе на JavaScript

    Нужен специалист для небольших доработок на день-два работы.   Есть самописная программа JavaScript, работает с данными хранящимися в xml-файле.   Есть детальное ТЗ.   Детали в скайп Без предоплат,  оплата ...

    JavaScript
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Покупка товара с параметрами на joomla

    Нужно на базе любого компонента на joomla сделать возможность покупки нескольких товаров с атрибутами как тут moskitka.online/  После нажатия кнопки товар с параметрами падает в корзину Без предоплат,  оплата поэтапно либо по ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенести сайт с одного домена на другой

    - Необходимо перенести сайт с одного домена на другой в рамках одного хостинга (хостинг reg.ru). Сайт на 1CБитриксе.  - Со старого домена сделать переадресацию на новый.  - Сделать переадресацию с еще одного кириллического ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Закончить многопоточный парсер на PHP

    Сам парсер представляет из себя комбайн из несколько функций.  Исполнитель начал работу по ТЗ, но не справился с работой (есть наработки программиста, который начал проект).  Основной функционал состоит из:   ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сборка блога на wordpress

    Добрый день, коллеги!  Есть дизайн макет блога. Задача, сверстать и собрать его на wordpress.  Все стандартно:  - Главная страница  - Страница категории  - Страница записи  - Статическая ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать серверную часть для приложения Android

    Написать серверную часть для приложения Андроид  технологии PHP+MySQL +возможно JavaScript (маловероятно)  Можно на фреймворках.  Функционал приложения: Отправка фото на сервер, отправка координат на сервер, заполнение табличных данных на сервер, заполнение ...

    AndroidJavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка сайта на WP

    Необходимо сделать сайт основе дизайна:  1) Верстка (в т.ч. мобильная)  2) Интеграция на готовый сервер с установленным WP  3) Наполнение сайта  Необходимо умение рабоать в Фигме без PSD.  ...

    FigmaWordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Наполнение сайта

    Необходимо заполнить каталог товаров 2 раздела сайта в каждом разделе и подразделе написать оригинальный текст  Так же, необходимо прописать для каждого товара раздела и подраздела:  Заголовок страницы (title); Описание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

terlalex
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$250
10 баллов
7 лет назад
Backend программирование сайта
Оперативно и профессионально поставлены задачи .Всё четко и понятно.Рекомендую как надежного Заказчика.Буду иметь с ним дело в дальнейшем.
Благодарю за хорошую и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена , все по ТЗ.Рекомендую!Буду обращаться и в будущем.
Ответный отзыв
konstantin-kr
Костя 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Внести изменения в карту в формате SVG
Хороший заказчик, четко ставит задачи и не пропадает, оплата сразу же по факту сдачи работы
Благодарю за добросовестную и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена полностью. Рад сотрудничеству. Буду обращаться и в будущем.
Ответный отзыв
Exeption
Андрей 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужна Верстка
Спасибо за работу. Отличный заказчик! Предоставил макет, все исходники, шрифты, тз (создал все комфортные условия для работы). Всегда на связи. Оплата моментальная. Однозначно рекомендую и расчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Благодарю за отличную и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена качественно, все по ТЗ. Все правки были сделаны незамедлительно. Рекомендую! Приятно было работать, буду обращаться и в будущем.
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