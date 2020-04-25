romashovstanis

Дизайнер сайтов
Всем доброго времени суток! Меня зовут Станислав и я разрабатываю сайты под ключ. Работаю в Tilda, что намного ускоряет процесс производства сайта. Использую Zero Block, так что гарантирую уникальность вашего дизайна
В работу входит:
Разработка прототипа
Доработка текста
Уникальный продающий дизайн (Не шаблонные блоки)
Адаптивная верстка
Подключение домена. И настройка безопасного соединения
Подключение Яндекс.Метрики/Google Analytics
Подключение CRM
Подключение платежных систем
Разработка логотипа (отдельная стоимость)
Для примера, вот мой личный сайт, можете ознакомиться: https://www.web-beard.ru/
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