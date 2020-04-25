romashovstanis

Дизайнер сайтов

Всем доброго времени суток! Меня зовут Станислав и я разрабатываю сайты под ключ. Работаю в Tilda, что намного ускоряет процесс производства сайта. Использую Zero Block, так что гарантирую уникальность вашего дизайна

В работу входит:

Разработка прототипа

Доработка текста

Уникальный продающий дизайн (Не шаблонные блоки)

Адаптивная верстка

Подключение домена. И настройка безопасного соединения

Подключение Яндекс.Метрики/Google Analytics

Подключение CRM

Подключение платежных систем

Разработка логотипа (отдельная стоимость)

Для примера, вот мой личный сайт, можете ознакомиться: https://www.web-beard.ru/