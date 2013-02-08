Резюме

Ключевая информация

Проектирование и монтаж СКС;

• Системы мониторинга и статистики;

• Апаратное обеспечение серверов и оборудования ЦОД;

• Администрирование UNIX (FreeBSD, Linux), Windows серверов и рабочих станций;

• Понимание TCP/IP протоколов;

• Сервисы HTTP(Apache, Nginx), DNS, SMTP, POP3, IMAP, MYSQL;

• Работа в команде;

Опыт работы

Системный администратор

• Настройка soft-router на базе ArchLinux с приминением прокси сервера Squid, настройка балансировки нескольких интернет подключений.

• Настройка Terminal сервера, настройка VPN на базе RRAS, настройка print-сервера в Windows Server 2008.

• Настройка Web-сервера на базе Linux, cоздание сервера виртуализации Xen, настройка шифрования данных и дисков в Linux.

• Администрирование серверов и рабочих станций под управлением Windows 2008, Windows ХР, Linux (Ubuntu, ALTLinux).

• Введение в эксплуатацию офисной техники (компьютеры, принтеры, факсы, активное сетевое оборудование и т.д.).

• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).

• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур.

Системный администратор

• Настройка сервера Windows (2000, 2003), настройка Mail-сервера (Microsoft exchange).

• Администрирование серверов и рабочих станций под управлением Windows 2003, Windows ХР, Linux (Ubuntu).

• Администрирование активного сетевого оборудования (принт-серверы, управляемые свичи).Введение в эксплуатацию офисной техники (компьютеры, принтеры, факсы, активное сетевое оборудование и т.д.).

• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).

• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур.

Старший Инжинер тех. поддержки

• Настройка и Администрирование Web-панелей CPanel, DirectAdmin, ISPmanager.

• Навыки обучения персонала ЦОД;

• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур

• Администрирование серверов и рабочих станций клиентов под управлением Windows (XP,2003,2008),Linux,FreeBSD.

• Администрирование сетевого оборудования.

• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).

• Текущее обслуживание, модернизация и мелкий ремонт оргтехники.

• Администрирование собственных web-серверов (Windows 2008 Hyper-V, Linux).

Системный администратор

• Настройка сервера Windows (2000, 2003), настройка Mail-сервера (Microsoft exchange).

• Администрирование серверов и рабочих станций под управлением Windows 2003, Windows ХР, Linux (Ubuntu).

• Администрирование активного сетевого оборудования (принт-серверы, управляемые свичи).

• Введение в эксплуатацию офисной техники (компьютеры, принтеры, факсы, активное сетевое оборудование и т.д.).

• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).

• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур.

Образование

Украинская инженерно-педагогическая академия (Харьков)

Год окончания 2014

Радиоэлектроники, электромеханики и компьютерных систем Бакалавр

Харьковский радиотехнический техникум (Харьков)

Год окончания 2007

Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей техник-технолог

Владение языками

Английский - ниже среднего

Русский - родной

Украинский - родной

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

• Инсталляция операционных систем *nix, изучение администрирования баз данных Oracle.

• Настройка VPN между территориально удаленными офисами.

• Веб-панели: Webmin, DirectAdmin, ISPmanager.

• Языки программирования (базовый уровень): Delphi, HTML, C++.

• Графические редакторы: Adobe Photoshop 9.0, CorelDRAW.

• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь

• Прокладка оптоволокна, монтаж локальных сетей в частном секторе (по воздуху, по люкам).