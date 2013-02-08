Ключевая информация
Проектирование и монтаж СКС;
• Системы мониторинга и статистики;
• Апаратное обеспечение серверов и оборудования ЦОД;
• Администрирование UNIX (FreeBSD, Linux), Windows серверов и рабочих станций;
• Понимание TCP/IP протоколов;
• Сервисы HTTP(Apache, Nginx), DNS, SMTP, POP3, IMAP, MYSQL;
• Работа в команде;
Опыт работы
Системный администратор
• Настройка soft-router на базе ArchLinux с приминением прокси сервера Squid, настройка балансировки нескольких интернет подключений.
• Настройка Terminal сервера, настройка VPN на базе RRAS, настройка print-сервера в Windows Server 2008.
• Настройка Web-сервера на базе Linux, cоздание сервера виртуализации Xen, настройка шифрования данных и дисков в Linux.
• Администрирование серверов и рабочих станций под управлением Windows 2008, Windows ХР, Linux (Ubuntu, ALTLinux).
• Введение в эксплуатацию офисной техники (компьютеры, принтеры, факсы, активное сетевое оборудование и т.д.).
• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).
• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур.
Системный администратор
• Настройка сервера Windows (2000, 2003), настройка Mail-сервера (Microsoft exchange).
• Администрирование серверов и рабочих станций под управлением Windows 2003, Windows ХР, Linux (Ubuntu).
• Администрирование активного сетевого оборудования (принт-серверы, управляемые свичи).Введение в эксплуатацию офисной техники (компьютеры, принтеры, факсы, активное сетевое оборудование и т.д.).
• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).
• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур.
Старший Инжинер тех. поддержки
• Настройка и Администрирование Web-панелей CPanel, DirectAdmin, ISPmanager.
• Навыки обучения персонала ЦОД;
• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур
• Администрирование серверов и рабочих станций клиентов под управлением Windows (XP,2003,2008),Linux,FreeBSD.
• Администрирование сетевого оборудования.
• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).
• Текущее обслуживание, модернизация и мелкий ремонт оргтехники.
• Администрирование собственных web-серверов (Windows 2008 Hyper-V, Linux).
Системный администратор
• Настройка сервера Windows (2000, 2003), настройка Mail-сервера (Microsoft exchange).
• Администрирование серверов и рабочих станций под управлением Windows 2003, Windows ХР, Linux (Ubuntu).
• Администрирование активного сетевого оборудования (принт-серверы, управляемые свичи).
• Введение в эксплуатацию офисной техники (компьютеры, принтеры, факсы, активное сетевое оборудование и т.д.).
• Работа с пользователями. (Техническая поддержка, обучение, настройка ПО).
• Проектирование и поддержка готовых сетевых структур.
Образование
Украинская инженерно-педагогическая академия (Харьков)
Год окончания 2014
Радиоэлектроники, электромеханики и компьютерных систем Бакалавр
Харьковский радиотехнический техникум (Харьков)
Год окончания 2007
Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей техник-технолог
Владение языками
Английский - ниже среднего
Русский - родной
Украинский - родной
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
• Инсталляция операционных систем *nix, изучение администрирования баз данных Oracle.
• Настройка VPN между территориально удаленными офисами.
• Веб-панели: Webmin, DirectAdmin, ISPmanager.
• Языки программирования (базовый уровень): Delphi, HTML, C++.
• Графические редакторы: Adobe Photoshop 9.0, CorelDRAW.
• Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь
• Прокладка оптоволокна, монтаж локальных сетей в частном секторе (по воздуху, по люкам).