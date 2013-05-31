Необходимо дополнить ассортимент интернет-магазина товаров для детей. Выполнить необходимо до нового года. Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания. ...
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется доработка интернет-магазина (Битрикс/Bitrix редакция Малый Бизнес 15.0). Есть несколько небольших задач (доработки+исправление ошибок). Ниже описание первой задачи: ----- Необходимо доработать процедуру импорта складские остатки. Источник данных: CSV файл ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести текущий магазин с Vamshop на Bitrix 14 Задача состоит из трех частей: 1. Миграция данных 2. Установка нового шаблона/доработки фронта (небольшие) 3. Доработки админки (небольшие) Сейчас ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо заполнить ассортиментом интернет-магазин товаров для детей. Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо заполнить ассортиментом интернет-магазин товаров для детей. Перечень необходимых работ – внести в карточку товара название, цену, найти в интернет фотографии и описание товара, выполнить рерайтинг описания. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перенести текущий магазин с Vamshop на Bitrix 12.5 Задача состоит из трех частей: 1. Миграция данных 2. Установка нового шаблона/доработки фронта (небольшие) 3. Доработки админки (небольшие) Сейчас ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Тематика магазина: Детские развивающие игрушки и наборы для детского творчества Задачи: 1. Подобрать ключевики и создать объявления 2. Настроить компании 3. Со временем оптимизировать компании Требования: ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание и управление объявлениями в Яндекс директе и Google Adwords. Тематика магазина: Детские развивающие игрушки и наборы для детского творчества Задачи: 1. Подобрать ключевики и создать объявления ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад