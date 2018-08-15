Люблю работать с людьми, которые знают чего хотят, также имеется большой опыт работы с русскими и зарубежными веб-студиями.

Четкий список моих знаний:- верстка, адаптивная верстка проектов с использованием CSS3, HTML5, JS, Jquery, Bootstrap 3 (скоро уж и 4);- работа любой сложности на Prestashop 1.6 и выше;- работа любой сложности на Opencart 2.0 и выше;- Wordpress (плагины, верстка, консультации);- свободные проекты/одностраничники на HTML5 + CSS3 + JS + PHP, Bootstrap;- среднее знание Laravel 5.0, Angular;Работаю с движками электронной коммерции с 2010 года. Имею отличные знания движков: Prestashop 1.6, OpenCart 2.x.x, Wordpress (написание/редактирование модулей, PHP, оверрайды, контроллеры ну и работа с админкой естесственно, импорт/экспорт товаров, имеется своя коллекция модулей).Более персонализированная спецификация - верстка/адаптивная верстка. CSS3, HTML5, JS, Jquery, Bootstrap, AngularJS. Любой каприз верстки. НО! Я не дизайнер, работаю по макетам, исходникам; новые блоки могу верстать по аналогии с задумкой дизайнера.Также возможно создание одностраничных сайтов или верстки проекта без CMS. Но! Я не глубокий бекэнд специалист, имеются теоритические знания и представления, + знания для работы с бекендом движков названных выше.Люблю работать с людьми, которые знают чего хотят, также имеется большой опыт работы с русскими и зарубежными веб-студиями.Некоторые работы в моем портфолио с пометкой "для ВС" - это работы на студию в штатах, там я занимаюсь версткой (80% проектов адаптивная) веб-сайтов на Prestashop и Wordpress. По части Prestashop, выполняю и модификации движка.