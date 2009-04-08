Здравствуйте. Нужна таблица Excel со столбцами «наименование товара», «цена», «дата»... кнопочка для удаления строки, кнопочка для добавления строки, сортировка
- Базы данных7 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Привет, возможно использую не верную терминологию, но попытаюсь объяснить доступно - есть настенное зеркало (см. фото), планируется сделать стекляную панель (стекло для крепления на стену) с изогнутой правой стороной, при этом изгибы должны по форме ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть логотип, нужен соответствующий фавикон. Логотип можно увидеть здесь: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28425900/Lemax_640x80.jpg СпасибоИконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет всем, есть такая задача - одно доменное имя, но два сайта. Чтобы пользователю не запоминать второе доменное имя, не придумал ничего лучше (рассмотрю любые варианты), чем сделать новую страничку с двумя кнопками типа "На ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Интересует обработка фотографий, в первую очередь замена фона. Фон всегда один и тот же - например угол из двух белых стен, или просто какая-то однотонная стена. Пример исходной фотографии прилагается. Требуется ретушировать все надписи ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Привет, попытаюсь сформулировать задачу, наводящие вопросы приветствуются :-) Нужен сайт, что-то типа www.autojums.lv , но не точная копия :-) Сайт мультиязычный. В дополнение к возможностям сайта приведенного в качестве примера требуется следующее: 1) Раздел сайта "Скоро" или ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Интересует плагин для ИнтернетЭксплорера, который бы АВТОМАТИЧЕСКИ сохранял в указанную мной папку на диске определнные вебстранички. В качестве имени файла должен использоваться урл, приведённый в нужный вид. Желательно, чтобы визуально отображалось состояние странички (сохранена или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Здравствуйте! Интересует таймер, который бы: 1) Сидел в трее 2) Позволял устанавливать время начала отсчёта (например по понедельникам и средам с 7 утра) 3) Позволял устанавливать время окончания работы (продолжал оставаться в трее, но ничего бы не делал ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Занимаюсь продажей автомобилей различных марок, нужен простой, но запоминающийся логотип, желательно содержащий мой вэбадрес. Планирую клеить стикеры напродаваемые машины - желательно, чтобы наклейка не сливалась с чёрным и серебрянным цветом. Кроме того нужно сделать дизайн ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен парсер таблицы Excel (13 столбцов, 3000 строк, только текст), результат должен быть занесён в таблицу MySQL. Желательно, чтобы скрипт мог не только отпарсить, но и скачать файл XLS по зарание указанному адресу в интернете. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте. Требуется написать вебстраничку (скрипт) с фильтром (маской для поиска), результатом работы которого был бы выбор и представление в виде html определённых данных из удалённой БД. Вебстраничка должна обращаться к базе данных и передавать параметры поиска ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Здравствуйте. Хочу поставить следующую задачу - ниже указанный запрос возвращает список машин, максимум 10 на странице. Нужно: а) иметь возможность ограничить запрос поиском машин с пробегом от Х и до У километров б) выводить на странице не первые ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад