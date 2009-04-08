romeoFFM

Роман romeoFFM

 
46 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Таблица Excel

    Здравствуйте. Нужна таблица Excel со столбцами «наименование товара», «цена», «дата»... кнопочка для удаления строки, кнопочка для добавления строки, сортировка

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать векторной графикой кривую в соответствии с шаблоном

    $30

    Привет, возможно использую не верную терминологию, но попытаюсь объяснить доступно - есть настенное зеркало (см. фото), планируется сделать стекляную панель (стекло для крепления на стену) с изогнутой правой стороной, при этом изгибы должны по форме ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Стартовая страничка с двумя кнопками

    Привет всем, есть такая задача - одно доменное имя, но два сайта. Чтобы пользователю не запоминать второе доменное имя, не придумал ничего лучше (рассмотрю любые варианты), чем сделать новую страничку с двумя кнопками типа "На ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменение фона фотографии

    Здравствуйте. Интересует обработка фотографий, в первую очередь замена фона. Фон всегда один и тот же - например угол из двух белых стен, или просто какая-то однотонная стена. Пример исходной фотографии прилагается. Требуется ретушировать все надписи ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется быстро и недорого написать сайт

    Привет, попытаюсь сформулировать задачу, наводящие вопросы приветствуются :-) Нужен сайт, что-то типа www.autojums.lv , но не точная копия :-) Сайт мультиязычный. В дополнение к возможностям сайта приведенного в качестве примера требуется следующее: 1) Раздел сайта "Скоро" или ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин для интернет эксплорер,сохраняющий страницу

    $15

    Интересует плагин для ИнтернетЭксплорера, который бы АВТОМАТИЧЕСКИ сохранял в указанную мной папку на диске определнные вебстранички. В качестве имени файла должен использоваться урл, приведённый в нужный вид. Желательно, чтобы визуально отображалось состояние странички (сохранена или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Таймер

    $15

    Здравствуйте! Интересует таймер, который бы: 1) Сидел в трее 2) Позволял устанавливать время начала отсчёта (например по понедельникам и средам с 7 утра) 3) Позволял устанавливать время окончания работы (продолжал оставаться в трее, но ничего бы не делал ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка логотипа

    $30

    Занимаюсь продажей автомобилей различных марок, нужен простой, но запоминающийся логотип, желательно содержащий мой вэбадрес. Планирую клеить стикеры напродаваемые машины - желательно, чтобы наклейка не сливалась с чёрным и серебрянным цветом. Кроме того нужно сделать дизайн ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер файла XLS

    Нужен парсер таблицы Excel (13 столбцов, 3000 строк, только текст), результат должен быть занесён в таблицу MySQL. Желательно, чтобы скрипт мог не только отпарсить, но и скачать файл XLS по зарание указанному адресу в интернете. ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать страницу/скрипт для работы с базой данных

    Здравствуйте. Требуется написать вебстраничку (скрипт) с фильтром (маской для поиска), результатом работы которого был бы выбор и представление в виде html определённых данных из удалённой БД. Вебстраничка должна обращаться к базе данных и передавать параметры поиска ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать HTTP запрос (правильно написать URL)

    $50

    Здравствуйте. Хочу поставить следующую задачу - ниже указанный запрос возвращает список машин, максимум 10 на странице. Нужно: а) иметь возможность ограничить запрос поиском машин с пробегом от Х и до У километров б) выводить на странице не первые ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Создать страницу/скрипт для работы с базой данных
Сотрудничество прошло хорошо. Спасибо за проект и рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо. Быстро, качественно, все пожелания исполнены, очень доволен, собираюсь обращаться снова.
Ответный отзыв
alexey_k_v
Алексей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Таймер
Заказчик четко ставит задачу и вовремя платит. Приятно было с вами работать, рад был помочь
Качественно и в срок, очень доволен, большое спасибо.
Ответный отзыв
tehnogorod
Артем 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Парсер файла XLS
Предельно корректно поставлена задача, оплата не замедлительно! Приятно работать с таким заказчиком!
Очень доволен, сделано быстро и точно как требовалось. Охотно обращусь снова. Спасибо.
Ответный отзыв