romeo_7966

Павел Ивашкин romeo_7966

 
34 годаРоссия/Липецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DiamondPhoenix
Василий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для DiamondPhoenix
Не в первый раз сотрудничаем - только приятные впечатления.
Справился с задачей быстро и качественно. Большой плюс за то, что всё работало с первого раза. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
DiamondPhoenix
Василий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Разрабтка модулей и компонентов для Joomla
Все отлично. продолжаем сотрудничество
Все быстро и качественно. Очень профессиональный подход. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
DiamondPhoenix
Василий 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Создание сайта
Отличный заказчик. Четкая и своевременная оплата. С удовольствием буду исполнять проекты данного заказчика.
Сделал все вовремя и в срок. Замечаний не было. Буду дальше сотрудничать и всем рекомендую
Ответный отзыв
AverNet
Net 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для AVER NET
Идеальное сотрудничество! Четкое ТЗ. Своевременная оплата.
Отлично сработано, все в срок, замечаний нет. Адекватная рекация на критику. Рекомендую!
Ответный отзыв
AverNet
Net 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Aver Net
Отличный заказчик. Грамотно поставленная задача. Оплата вовремя. Рекомендую всем.
Большое спасибо! Все выполнено очень быстро и качественно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Готовлю новый проект
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