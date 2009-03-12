romeo_7966

$40
Направление: полиграфия. Исходник в psd, нужно сверстать шаблон на Joomla.
Веб-программирование18 заявок
Закрыт
14 лет назад
Направление: полиграфия. Исходник в psd, нужно сверстать шаблон на Joomla.
Исходник в psd, нужно сверстать шаблон на Joomla.
Необходима программа для автоматизации работы транспортно-экспедиционных компаний.
Разрабтка модулей и компонентов для Joomla под ключ
Разрабтка модулей и компонентов для Joomla 'под ключ'. Дизайн имеется
Нужна качественная переверстка уже существующего сайта. Новый дизайн уже имеется. На сайте висит большая база данных. В дальнейшем потребуются и другие изменения. Так что нужен человек для работы с сайтом надолго. Жду предложений по цене ...
Разрабтка модулей и компонентов для Joomla 'под ключ'
Верстка шаблона сайта
Создание шаблона Joomla!