Всегда настроен работать на долгосрочной перспективе, поэтому за качество отвечаю.
ПРЕДЛАГАЮ БОНУС СВОИМ КЛИЕНТАМ, УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , КОТОРОЕ НЕ ДЕЛАЕТ НИ ОДИН ФРИЛАНСЕР(подробности при общении)
Заинтересован в результате работе не менее чем вы, к каждой задаче стараюсь подходить КРЕАТИВНО
МОИ НАВЫКИ:
- Видеомонтаж (склейка, аудионарезка)
- Саунддизайн
- Цветокорекция
- НАВЫКИ фотошопа и дизайна
- Простая анимация
- Шейповая анимация
- Инфографика
- Работа с 3D объектами
- Трекинг ( крепление объектов )
- Кеинг (работа с хромакеем и совмещение нескольких изображений)
- Типографика (разнообразная работа с текстом)
Возможно нет похожей работы в портфолио, но это не значит , что не смогу это сделать
Работаю в основном по среднему чеку
Программы, которые использую:
- After effect
- Vegas Pro
- Photoshop
- Illustrator
Основные личные качества:
- Честность
- Ответственность
- Креативность
- Педантичность