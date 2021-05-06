Всегда настроен работать на долгосрочной перспективе, поэтому за качество отвечаю

Всегда настроен работать на долгосрочной перспективе, поэтому за качество отвечаю.

ПРЕДЛАГАЮ БОНУС СВОИМ КЛИЕНТАМ, УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , КОТОРОЕ НЕ ДЕЛАЕТ НИ ОДИН ФРИЛАНСЕР(подробности при общении)

Заинтересован в результате работе не менее чем вы, к каждой задаче стараюсь подходить КРЕАТИВНО

МОИ НАВЫКИ:

- Видеомонтаж (склейка, аудионарезка)

- Саунддизайн

- Цветокорекция

- НАВЫКИ фотошопа и дизайна

- Простая анимация

- Шейповая анимация

- Инфографика

- Работа с 3D объектами

- Трекинг ( крепление объектов )

- Кеинг (работа с хромакеем и совмещение нескольких изображений)

- Типографика (разнообразная работа с текстом)

Возможно нет похожей работы в портфолио, но это не значит , что не смогу это сделать

Работаю в основном по среднему чеку

Программы, которые использую:

- After effect

- Vegas Pro

- Photoshop

- Illustrator

Основные личные качества:

- Честность

- Ответственность

- Креативность

- Педантичность