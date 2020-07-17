Профессиональная разработка сайтов и высоконагруженных ресурсов.

Профессионально занимаюсь разработкой сайтов с 2009 года.

Web-разработка:

качественное создание сайта практически любой сложности:

- сайт-визитка

- корпоративный сайт

- лендинг (продающая страница)

- интернет-магазин

- индивид. блог

- квиз

Нешаблонные решения, адаптивность под мобильные устройства, уникальный

дизайн, грамотная верстка и структура (необходимая основа для СЕО).

Доработка, редизайн, модернизация существующего сайта.

Работа с большинством популярных cms-систем, превосходное знание языков программирования.

SEO-продвижение:

комплексное СЕО-продвижение, качественная оптимизация, "естественный" рост в поисковой выдаче, контекстная реклама, генерация

лидов, проработка юзабилити сайта.

Дизайн:

веб-дизайн, логотипы, создание рекламных баннеров, ретушь фотографий, 3D-визуализация, монтаж видеороликов - Photoshop,

Illusrator, AEffects, APremiere, 3Ds Max.

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О себе: высшее техническое образование, живу и работаю в Москве, большой опыт работы в web-разработке.