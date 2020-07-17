Профессионально занимаюсь разработкой сайтов с 2009 года.
Web-разработка:
качественное создание сайта практически любой сложности:
- сайт-визитка
- корпоративный сайт
- лендинг (продающая страница)
- интернет-магазин
- индивид. блог
- квиз
Нешаблонные решения, адаптивность под мобильные устройства, уникальный
дизайн, грамотная верстка и структура (необходимая основа для СЕО).
Доработка, редизайн, модернизация существующего сайта.
Работа с большинством популярных cms-систем, превосходное знание языков программирования.
SEO-продвижение:
комплексное СЕО-продвижение, качественная оптимизация, "естественный" рост в поисковой выдаче, контекстная реклама, генерация
лидов, проработка юзабилити сайта.
Дизайн:
веб-дизайн, логотипы, создание рекламных баннеров, ретушь фотографий, 3D-визуализация, монтаж видеороликов - Photoshop,
Illusrator, AEffects, APremiere, 3Ds Max.
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О себе: высшее техническое образование, живу и работаю в Москве, большой опыт работы в web-разработке.