Дизайнер-полиграфист (видеодизайнер). Высшее образование по специальности "Компьютерный дизайн. Суперграфика и реклама". Среднее художественное образование. Опыт работы 5 лет. Большой опыт работы в разработке фирменных стилей и фирменной рекламной продукции. Дизайн наружной рекламы. Дизайн корпоративных сайтов. Дизайн видеорекламы в т.ч. научные и учебные видеопрезентации. Профессиональная работа в графической среде Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects и пр.), Corel Draw, 3d's max и др.

Выполню заказы по удаленке качественно и в срок. Частичная предоплата приветствуется.