Готов рассмотреть предложения по удалённой работе фултайм или фултайм в офисе г. Пенза.

В области разработки программного обеспечения, Web-сайтов >10 лет. Разработка прикладного ПО разного уровня сложности (Visual C++/MFC/WTL/COM/ATL), индивидуальная и командная разработка (TFS, Git, Project). Разработка игр и мобильного ПО с использование Unity3D (C#). Имею обширный опыт управления командными проектами. Подробное резюме: http://www.romweb.ru/resume/resume-kondratiev-roman.doc