Имеется в распоряжении DirectMailer версия 1.6.9. Подробнее о программе можно узнать по ссылке: http://yellsoft.net/?p=product&cid=01 Обладая перечисленными на сайте возможностями, программа лишена функции отправки через SMTP. Также имеется ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо спарсить информацию с нескольких сайтов. Цена и сроки согласовываются. Предлагайте. Все вопросы и предложения присылайте на e-mail: [email protected]Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна программа позволяющая быстро и легко (пакетно) работать со множеством почтовых аккаунтов. Требуется чтобы: 1. Была простая возможность одновременного добавления множества учетных записей почтовых аккаунтов единым списком. Пример строки ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Имеется в распоряжении DirectMailer версия 1.6.9. Подробнее о программе можно узнать по ссылке: yellsoft.net/?p=product&c... Обладая перечисленными на сайте возможностями, программа лишена функции отправки через SMTP. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад