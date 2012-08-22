Визный Роман

Возможная должность:

Помощник,стажер,ученик,менеджер,фрилансер-все ета удаленна Распечатать

Город: Рахов

Возраст: 17 лет

Дата рождения: 1994-10-08

Email: [email protected]

Контактный телефон: +380936136875

Ожидаемый уровень дохода: 1000 руб.

Последнее изменение резюме: 2012-08-22

Профессиональные навыки

Навык Уровень владения Опыт использования

Microsoft Word Эксперт 4 года

Microsoft Excel Продвинутый 1 год

Microsoft PowerPoint Эксперт 4 года

Pascal Начальный меньше года

HTML Начальный меньше года

Личная информация

Город: Рахов

Пол: Мужской

Образование

Уровень образования: Учащийся

Учебное заведение: Лицей

Дата окончания: 2013-05

В будущем: Буду учитса на програмиста

Иностранные языки

Английский Разговорный

Русский Разговорный

Украинский Свободно владею

Венгерський Свободно владею