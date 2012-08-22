Визный Роман
Возможная должность:
Помощник,стажер,ученик,менеджер,фрилансер-все ета удаленна Распечатать
Город: Рахов
Возраст: 17 лет
Дата рождения: 1994-10-08
Email: [email protected]
Контактный телефон: +380936136875
Ожидаемый уровень дохода: 1000 руб.
Последнее изменение резюме: 2012-08-22
Профессиональные навыки
Навык Уровень владения Опыт использования
Microsoft Word Эксперт 4 года
Microsoft Excel Продвинутый 1 год
Microsoft PowerPoint Эксперт 4 года
Pascal Начальный меньше года
HTML Начальный меньше года
Личная информация
Город: Рахов
Пол: Мужской
Образование
Уровень образования: Учащийся
Учебное заведение: Лицей
Дата окончания: 2013-05
В будущем: Буду учитса на програмиста
Иностранные языки
Английский Разговорный
Русский Разговорный
Украинский Свободно владею
Венгерський Свободно владею