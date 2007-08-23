ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

1.28 июля 2004 года - 1 декабря 2005 года фирма Deluxware

Обязанности: участие в разработке проектов для карманных компьютеров(Pocket PC)

Основной язык программирования - с/с++, среда программирования - MS Visual Studio

Реализованные проекты:

1.1 Игра Darts для карманных компьютеров (Pocket PC)

1.2 Игра в стиле "Brickshooter"

1.3 Программ защиты папок паролем для Windows Explorer

1.4 Программа ScriptCompiler - копилирует *.vbs,*.js,*bat файлы в exe. с возможностью изменения информации о версии скомпилированного файла и изменения иконки. А также возможность добавления присоединения выбранных файлов к компилируемой программе, с последующим извлечением их в текущую директорию.

1.5 Клиент/серверное приложение, использующее DCOM. С каждого компьютера в сети позволяет получить список папок, а также отображающую содержимое SECURITY_DESCRIPTOR для выбранного пользователья/группы и на выходе возвращающую измененный SECURITY_DESCRIPTOR.

1.6 Клиент для вебблогов для платформы Pocket PC

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

1. Отличное владение:

Языки С,C++, С#, Visual Basic, php, html

Технологии Win32API, MFC, TCP/IP, COM/DCOM, WTL/ATL, Windows Sockets

Программные MS Visual Studio 6.0, Windows, FreeBSD, Linux

продукты

2. Академические знания

Языки SQL, PHP

Технологии DirectX

Программные

продукты

3. Начальные знания

Языки Assembler

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

1. Немецкий

2. Английский