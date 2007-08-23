ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
1.28 июля 2004 года - 1 декабря 2005 года фирма Deluxware
Обязанности: участие в разработке проектов для карманных компьютеров(Pocket PC)
Основной язык программирования - с/с++, среда программирования - MS Visual Studio
Реализованные проекты:
1.1 Игра Darts для карманных компьютеров (Pocket PC)
1.2 Игра в стиле "Brickshooter"
1.3 Программ защиты папок паролем для Windows Explorer
1.4 Программа ScriptCompiler - копилирует *.vbs,*.js,*bat файлы в exe. с возможностью изменения информации о версии скомпилированного файла и изменения иконки. А также возможность добавления присоединения выбранных файлов к компилируемой программе, с последующим извлечением их в текущую директорию.
1.5 Клиент/серверное приложение, использующее DCOM. С каждого компьютера в сети позволяет получить список папок, а также отображающую содержимое SECURITY_DESCRIPTOR для выбранного пользователья/группы и на выходе возвращающую измененный SECURITY_DESCRIPTOR.
1.6 Клиент для вебблогов для платформы Pocket PC
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
1. Отличное владение:
Языки С,C++, С#, Visual Basic, php, html
Технологии Win32API, MFC, TCP/IP, COM/DCOM, WTL/ATL, Windows Sockets
Программные MS Visual Studio 6.0, Windows, FreeBSD, Linux
продукты
2. Академические знания
Языки SQL, PHP
Технологии DirectX
Программные
продукты
3. Начальные знания
Языки Assembler
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
1. Немецкий
2. Английский