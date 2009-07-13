Команда опытных веб разработчиков

Наша команда специализируется на создании эксклюзивного и шаблонного веб-дизайна, разработке архитектурных решений и качественных веб-приложений. Наша цель состоит в том, чтобы найти наилучшее решение для наших клиентов .

Мы предлагаем полный спектр услуг для развития и поддержания веб-систем, включая проектирование, разработку, тестирование, документирование программных продуктов.

Наша команда состоит из высококвалифицированных программного дизайнеров, архитекторов и разработчиков стихи в разработке стандартов и практики, методологии.

Это позволяет нам создавать высококачественные проекты от простых веб-приложений до сложных программных продуктов.

Среди услуг, предоставляемых нашей компанией, мы предлагаем Вам:

- Веб-программирование:

внедрение нашего фреймверка под Ваши нужны

разработка коробочных веб-сайтов

разработка комплексных решений для личного бизнеса

- Интернет-маркетинг:

SEO оптимизация сайта

Наши специалисты имеют большой опыт работы с инструментами и технологиями разработки программного обеспечения.

Языки программирования / технологии: HTML, XML, JavaScript, PHP, AJAX

Базы данных: MySQL

Виды разработки приложений:

- Интернет сайты

- Client / Server приложения

- E-commerce приложения

Портфолио дизайны сайтов http://jackbluesdesign.com