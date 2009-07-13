Наша команда специализируется на создании эксклюзивного и шаблонного веб-дизайна, разработке архитектурных решений и качественных веб-приложений. Наша цель состоит в том, чтобы найти наилучшее решение для наших клиентов .
Мы предлагаем полный спектр услуг для развития и поддержания веб-систем, включая проектирование, разработку, тестирование, документирование программных продуктов.
Наша команда состоит из высококвалифицированных программного дизайнеров, архитекторов и разработчиков стихи в разработке стандартов и практики, методологии.
Это позволяет нам создавать высококачественные проекты от простых веб-приложений до сложных программных продуктов.
Среди услуг, предоставляемых нашей компанией, мы предлагаем Вам:
- Веб-программирование:
внедрение нашего фреймверка под Ваши нужны
разработка коробочных веб-сайтов
разработка комплексных решений для личного бизнеса
- Интернет-маркетинг:
SEO оптимизация сайта
Наши специалисты имеют большой опыт работы с инструментами и технологиями разработки программного обеспечения.
Языки программирования / технологии: HTML, XML, JavaScript, PHP, AJAX
Базы данных: MySQL
Виды разработки приложений:
- Интернет сайты
- Client / Server приложения
- E-commerce приложения
Портфолио дизайны сайтов http://jackbluesdesign.com