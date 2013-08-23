roomie_svetlaya

Ослепляющие тексты от Светланы!

Резюме

Мой девиз: «Если быть, то быть лучшим»

Здравствуйте! Меня зовут Светлана.

Я пишу здесь, потому что люблю свою работу неземной любовью.

Потому что люблю ее любить.

В моем штате сорок шесть преданных и трудолюбивых сотрудников: 33 буквы и 13 знаков препинания. Не желаете и вы посмотреть, что мы можем сотворить вместе?

Это союз длится уже два года, с той самой минутки, когда я решила стать копирайтером, и с того самого момента наша работа не остановилась ни на миг. Почему?

Потому что, после того как я поставлю последнюю запятую и изменю последнюю структуру предложения, закрою файл и отправлю его вам, начинают работать мои друзья. Работают они на ваш успех. Не ради ли этого вам нужны лакомые тексты?

Реклама, реклама, реклама… Везде. Она так всем надоела. Но почему? Рекламный текст должен не просто рекламировать, но говорить с читателем, понимать его потребности, желания, возможности. В этом мне пригодится мой опыт.

Хотелось бы узнать, интересно ли вам читать технические статьи с десятками терминов и их научных объяснений или другой по теме, в которой вы не специалист? Мне нет. Я люблю живое слово, трогающее за сердце, захватывающее, интересующее, чувственное: я обычный человек. В плане чтения. А в написании… Скажу кратко: «Слово — поток чувств, и его нужно направлять в правильное русло».

Обо всем рассказываю просто. Неважно, о чем будет ваш текст, о какой причудливой вещи мне придется писать. Я создам такой рассказ, который не оставит равнодушным читателя, и после него цветком распустится желание приобрести то самое.

Идеи. В продающем тексте важна идея, ниточка, за которую цепляется вся информация. У меня этих идей хоть отбавляй: поделюсь парочкой и с вами!

Об информации можно тоже сказать немного. Главное здесь, конечно, вызываемый интерес. Но часто копирайтеры забывают о стержне текста — информации. Некоторые шедевры вызывают не просто недоумение, но и смех. В моих текстах только правильная, четкая информация без излишков и недомолвок.

Большие объемы информации меня не пугают: работе свое время, отдыху свое. Если я работаю, то погружаюсь в нее полностью, не урывками. Я не говорю грамотности, потому что не допускаю того, что человек моей профессии может не являться таковым.

Дополнительная информация будет краткой:

— работа исключительно по предоплате (кроме отдельных случаев)

— пользуюсь ПК на уровне опытного пользователя, легко знакомлюсь с новыми программами, владею навыками HTML (новичок), Photoshop на уровне пользователя

—не распространяю данных о своих клиентах без их согласия

— оплата может производиться через электронные системы (WebMoney, QIWI)

— по желанию заказчиков их работа не размещается в моем портфолио

— легко работаю в команде

— свои работы отправляю по запросу: тематик много, а загружать вас неинтересными текстами неприемлемо

Что же вас ждет на десерт?

Развернутый список моих услуг

1. Копирайтинг, написание рекламных текстов с разработкой идеи

2. Создание информационного контента для сайтов любых тематик, в том числе с SEO-тексты

3. Рерайтинг

4. Ведение новостной ленты

5. Обзоры продуктов

6. Рассказы, сказки, очерки

Связаться со мной можно по:

ICQ: 485-800-281

Email: [email protected]

В ближайшее время в сети Интернет появится мой личный сайт. Я обязательно сообщу вам об этом.