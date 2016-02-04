Видеосъемка и монтаж

Занимаюсь видеосъемкой и монтажом любых видео, снимаю на Canon 5d mark 3, Sony Alpha и GoPro, владею программами монтажа SonyVegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects. Современный, профессиональный и творческий подход гарантирую!)Опыт работы:

видеосъемка и монтаж клипов, рекламы, мероприятий, свадеб, интервью, поздравлений и т.д.

Мои навыки:

-написание сценария

-выставление света

-видеосъемка

-видеомонтаж

-звуковой дизайн

-озвучка

Ссылка на несколько моих видеоработ: https://drive.google.com/folderview?id=0B0QYI0g6edOsTFlsV2lQWENHMTA&usp=sharing