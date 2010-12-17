Дмитрий
E-mail: [email protected]
Профессиональные навыки:
- проектирование и построение прободных и беспроводных сетей;
- понимание и опыт применения протоколов 802.1Q;
- опит конфигурирования управляемых коммутаторов ZyXEL, Cisco Catalist, D-Link, Asotel, Allied Telesyn, LightCom;
- конфигурирование модульных ADSL/SHDSL-коммутаторов;
- конфигурирование маршрутизаторов Cisco;
- установка и администрирование компьютерных систем на базе: ОС Windows 2000, Seven, XP, FreeBSD, Linux, Mikrotik Router OS;
- администрирование локальных сетей на базе OC: ОС Windows 2000, Seven, XP, FreeBSD, Linux;
- развертывание веб серверов на базе *nix систем Linux/FreeBSD (apache, mysql, php, nginx);
- аминистрирование серверов на базе *nix систем Linux/FreeBSD (NAT, ipwf, openvpn, vtun, bind, ssh, dhcp, proftpd, poptop, phpmyadmin, postfix, etc.);
- системы мониторинга (big brother, cacti, nagios, mrtg, smokeping,zabbix);
- работа с RIPE;
- почтовые сервисы: postfix, exim;
- сборка, установка, обслуживание, ремонт, модернизация компьютерных систем;
- поддержка пользователей, в том числе в телефонном режиме;
- удаленное администрирование Windows и UNIX систем, построение VPN тоннелей, openvpn;
- создание резервных копий данных (Backup), системы резервного копирование.
- создание отказоустойчевых систем, кластеров.
Языки:
- украинский - родной, деловой стиль;
- русский - свободно, деловой стиль;
- английский - владение языком на уровне технической документации и на программном уровне.
Деловые качества:
Ответственность, порядочность, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к решению задач, коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность, энергичность, желание совершенствоваться, умение принимать решения, работа в команде.