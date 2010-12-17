Дмитрий

E-mail: [email protected]

Профессиональные навыки:

- проектирование и построение прободных и беспроводных сетей;

- понимание и опыт применения протоколов 802.1Q;

- опит конфигурирования управляемых коммутаторов ZyXEL, Cisco Catalist, D-Link, Asotel, Allied Telesyn, LightCom;

- конфигурирование модульных ADSL/SHDSL-коммутаторов;

- конфигурирование маршрутизаторов Cisco;

- установка и администрирование компьютерных систем на базе: ОС Windows 2000, Seven, XP, FreeBSD, Linux, Mikrotik Router OS;

- администрирование локальных сетей на базе OC: ОС Windows 2000, Seven, XP, FreeBSD, Linux;

- развертывание веб серверов на базе *nix систем Linux/FreeBSD (apache, mysql, php, nginx);

- аминистрирование серверов на базе *nix систем Linux/FreeBSD (NAT, ipwf, openvpn, vtun, bind, ssh, dhcp, proftpd, poptop, phpmyadmin, postfix, etc.);

- системы мониторинга (big brother, cacti, nagios, mrtg, smokeping,zabbix);

- работа с RIPE;

- почтовые сервисы: postfix, exim;

- сборка, установка, обслуживание, ремонт, модернизация компьютерных систем;

- поддержка пользователей, в том числе в телефонном режиме;

- удаленное администрирование Windows и UNIX систем, построение VPN тоннелей, openvpn;

- создание резервных копий данных (Backup), системы резервного копирование.

- создание отказоустойчевых систем, кластеров.

Языки:

- украинский - родной, деловой стиль;

- русский - свободно, деловой стиль;

- английский - владение языком на уровне технической документации и на программном уровне.

Деловые качества:

Ответственность, порядочность, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к решению задач, коммуникабельность, целеустремленность, пунктуальность, энергичность, желание совершенствоваться, умение принимать решения, работа в команде.