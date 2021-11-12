rootfront

Роман rootfront

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов. Фронтенд-разработка. Wordpress.

Верстаю сайты придерживаясь принципа «Pixelperfect». Разрабатываю web-приложения с применением актуальных технологий. Делаю дизайн живым с помощью анимации и отзывчивого интерфейса. Быстро оцениваю макет, даю точные сроки и всегда в них укладываюсь.

Работаю с макетами в Figma, Adobe XD, Sketch, PSD.  Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код. Умею работать со сложной анимацией, обеспечиваю плавную работу сайта, без лагов (≈ 60 fps). В статье для Дизайн-кабака рассказал о кроссбраузерной реализации эффекта матового стекла. ﻿

Стек технологий: HTML5, CSS3, JavaScript, Java, PHP, Vue.js, Angular, Node.js, jQuery, Webpack, Git, BEM,  WordPress.

При заключении договора - гарантия 1 год.

Оплата:

  • На карты Visa, Mastercard,
  • На расчётный счёт ИП,
  • Безопасные платежи.
Контакты: