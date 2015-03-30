ROOTin Ltd является поставщиком услуг программного обеспечения с большим опытом работы в области
мобильных разработок.
Компания находится в Восточной Европе, Республике Беларусь,в городе Минске (GMT+3). Наша основная деятельность заключается в разработке мобильных приложений
на следующие платформы: iOS,Android а также Windows phone. Также мыпредоставляем услуги по web- интеграции при помощи использования PHP: Zend Framework, CodeIgniter,
Drupal, Joomla, WordPress, Magento, JavaScript разработки сайтов, а также
других web-решений.
Процесс разработки включает в себя:
- консультирование
- написание технической документации
- разработку прототипа
- заключение контракта
- разработку дизайна
- процесс разработки мобильного приложения/ веб приложения/сайта
- тестирование
- публикацию
Мы специализируемся в следующих направлениях:
-iPhone/iPad разработка( Objective C/C/C++, Swift )
- Android разработка
- WindowsPhone разработка
- Разработка игр (Нативные, Cocos 2D (X), Unity3D)
- Веб разработка (Yii framework, CakePHP,Zend Framework, CodeIgniter, HTML (5) / CSS )
- UI/UX дизайн (Photoshop)
- Написание технической документации/разработка прототипа
- Контроль качества(Автоматизированное/Ручное тестирование)
Обширный опыт работы с:
- TelAPISDK
- TwillioSDK
- Phonegap
-testflightapp.com SDK
- Googlemaps SDK
- CoronaSDK
- FacebookSDK
- TwitterSDK
- LinkedInSDK
- Google+SDK
- QuickBoxSDK
- VuforiaSDK
- XamarinSDK
- QT/QMLSDK
- CordovaSDK
- TitaniumSDK
- NDK SDK
С удовольствиемрассмотрим вашу бизнес идею или поможем с уже существующим проектом. Cвяжитесь с нами - [email protected]!