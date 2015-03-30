Разработчик мобильных приложений/разработчик игр на платформах iOS / Android / Windows Phone / Cocos 2d-X

ROOTin Ltd является поставщиком услуг программного обеспечения с большим опытом работы в области

мобильных разработок.

Компания находится в Восточной Европе, Республике Беларусь,в городе Минске (GMT+3). Наша основная деятельность заключается в разработке мобильных приложений

на следующие платформы: iOS,Android а также Windows phone. Также мыпредоставляем услуги по web- интеграции при помощи использования PHP: Zend Framework, CodeIgniter,

Drupal, Joomla, WordPress, Magento, JavaScript разработки сайтов, а также

других web-решений.

Процесс разработки включает в себя:

- консультирование

- написание технической документации

- разработку прототипа

- заключение контракта

- разработку дизайна

- процесс разработки мобильного приложения/ веб приложения/сайта

- тестирование

- публикацию

Мы специализируемся в следующих направлениях:

-iPhone/iPad разработка( Objective C/C/C++, Swift )

- Android разработка

- WindowsPhone разработка

- Разработка игр (Нативные, Cocos 2D (X), Unity3D)

- Веб разработка (Yii framework, CakePHP,Zend Framework, CodeIgniter, HTML (5) / CSS )

- UI/UX дизайн (Photoshop)

- Написание технической документации/разработка прототипа

- Контроль качества(Автоматизированное/Ручное тестирование)

Обширный опыт работы с:

- TelAPISDK

- TwillioSDK

- Parse.com

- Phonegap

-testflightapp.com SDK

- Googlemaps SDK

- CoronaSDK

- FacebookSDK

- TwitterSDK

- LinkedInSDK

- Google+SDK

- QuickBoxSDK

- VuforiaSDK

- XamarinSDK

- QT/QMLSDK

- CordovaSDK

- TitaniumSDK

- NDK SDK

С удовольствиемрассмотрим вашу бизнес идею или поможем с уже существующим проектом. Cвяжитесь с нами - [email protected]!