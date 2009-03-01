Копирайтинг, рерайт, редактирование, статьи на различную тематику.
Специализация: филолог, журналист.
Профиль: статьи, заметки, эссе на различную тематику (здоровье, красота, путешествия, шоу-бизнес, культура);
копирайтинг (сториборды, статьи для промо-сайтов, рекламные слоганы); качественный рерайт.
Навыки: интервьюирование;
написание пресс-релизов;
редактирование; on-line перевод;
отличное владение украинским и русским языками; английский язык – на уровне Intermediate.
Интересы: реклама и PR-технологии; воздействие СМИ и рекламы на сознание человека.
Портфолио
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