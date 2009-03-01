Копирайтинг, рерайт, редактирование, статьи на различную тематику.

Специализация: филолог, журналист.

Профиль: статьи, заметки, эссе на различную тематику (здоровье, красота, путешествия, шоу-бизнес, культура);

копирайтинг (сториборды, статьи для промо-сайтов, рекламные слоганы); качественный рерайт.

Навыки: интервьюирование;

написание пресс-релизов;

редактирование; on-line перевод;

отличное владение украинским и русским языками; английский язык – на уровне Intermediate.

Интересы: реклама и PR-технологии; воздействие СМИ и рекламы на сознание человека.