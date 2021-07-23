Сделаю сайт быстро и качественно

Приветствую! Меня зовут Кирилл.

Почему стоит выбрать именно меня? Для меня вёрстка это не просто работа.

Я наслаждаюсь тем, чем занимаюсь.

ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ:

• Разработка сайта с нуля- лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, корпоративные сайты

• Верстка макетов любой сложности и адаптация под все устройства

• Адаптивная кроссбраузерная верстка

• Бесплатная поддержка и консультация даже после завершения работ

• Посадка вёрстки на движки Joomla/Wordpress

• Разработка сайтов на Tilda

МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

+ Поэтапная оплата

+ Делаю качественно и в срок

+ Всегда довожу дело до конца

+ Всегда на связи

СВЯЗЬ СО МНОЙ:

Почта: [email protected]

ВК: https://vk.com/sharkes1337

Telegram: https://t.me/p1pel

Пишите, буду рад сотрудничеству.