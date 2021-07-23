Сделаю сайт быстро и качественно
Приветствую! Меня зовут Кирилл.
Почему стоит выбрать именно меня? Для меня вёрстка это не просто работа.
Я наслаждаюсь тем, чем занимаюсь.
ЧТО Я ПРЕДЛАГАЮ:
• Разработка сайта с нуля- лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины, корпоративные сайты
• Верстка макетов любой сложности и адаптация под все устройства
• Адаптивная кроссбраузерная верстка
• Бесплатная поддержка и консультация даже после завершения работ
• Посадка вёрстки на движки Joomla/Wordpress
• Разработка сайтов на Tilda
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ Поэтапная оплата
+ Делаю качественно и в срок
+ Всегда довожу дело до конца
+ Всегда на связи
СВЯЗЬ СО МНОЙ:
Почта: [email protected]
ВК: https://vk.com/sharkes1337
Telegram: https://t.me/p1pel
Пишите, буду рад сотрудничеству.
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