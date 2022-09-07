rosanura25

Делаю дизайн на заказ от 10000 рублей в зависимости от сложности работы

Здравствуйте! Давайте знакомится .Меня зовут Елена .Родилась и живу в Москве. Мне 24 года .Закончила колледж 1МОК по рекламе. Закончила институт РГСУ по специальности рекламы связи с общественность. Умею создавать печатные и digital-материалы, а также заниматься версткой и подготовкой файлов к печати. Владею программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Canva, Adobe Indesigner, Tilda, 3D Max, Adobe Premier, Adobe Affter Effects, пакет Office. Отправляю ссылку на портфолио: https://disk.yandex.ru/d/3VzmFPBwbYmbPQ

Могу встретиться в любой удобный день.

Мои контактные данные : 89637211398, [email protected] Скидываю портфолио behance : https://www.behance.net/alenaputinf866

Опыт работы чуть больше года . Работала в лагере с детьми преподавателем и работала менеджером по работе с блогерами.