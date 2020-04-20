Качественный и интересный дизайн сайтов и полиграфии

Привет !

Меня зовут Сария и я веб-дизайнер .

Создаю грамотный и продающий дизайн сайтов и полиграфии (визиток, меню, флаеров, баннеров).

Работаю в программах: Photoshop, Illustrator.

Работая со мной вы получаете:

- Хорошо структурированные psd макеты.

- На выходе у вас есть архив с полным набором файлов (PSD, PNG и SVG иконки, картинки, шрифты).

- Постоянно на связи до 18:00, никуда не исчезая.

- Адекватное отношение к правкам.

- Соблюдение условий и всех договоренностей.

- Разумные цены на услуги.

Для связи со мной используйте:

через личные сообщения

Skype: ro_sariya

E-mail: [email protected]

ICQ: 715903672

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