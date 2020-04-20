Качественный и интересный дизайн сайтов и полиграфии
Привет !
Меня зовут Сария и я веб-дизайнер .
Создаю грамотный и продающий дизайн сайтов и полиграфии (визиток, меню, флаеров, баннеров).
Работаю в программах: Photoshop, Illustrator.
Работая со мной вы получаете:
- Хорошо структурированные psd макеты.
- На выходе у вас есть архив с полным набором файлов (PSD, PNG и SVG иконки, картинки, шрифты).
- Постоянно на связи до 18:00, никуда не исчезая.
- Адекватное отношение к правкам.
- Соблюдение условий и всех договоренностей.
- Разумные цены на услуги.
Для связи со мной используйте:
через личные сообщения
Skype: ro_sariya
E-mail: [email protected]
ICQ: 715903672
Оплата:
- Яндекс.Деньги
- Сбербанк
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