roshka_kru

ОПЫТ РАБОТЫ
(1)
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11.2007 – настоящее время
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Посольство Республики Сингапур в Российской Федерации Москва
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Секретарь по Социальным Вопросам / Переводчик / Сотрудник Консульского отдела
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Функции ассистента атташе по культуре
Перевод на официальных мероприятиях Посольства. Перевод выступлений официальных лиц Посольства; перевод на неофициальных встречах в Посольстве. Сопровождение и перевод официальных лиц Посольства в командировках. Перевод, research по тематике культурных мероприятий (выставки, концерты, презентации, информация о деятелях культуры). Постоянный перевод бытовых ситуаций (общение между дипломатами и сотрудниками). Перевод документов.
Прием документов на визы. Консультации посетителей Посольства относительно визовой информации, телефонные консультации. Прочая визовая поддержка. Секретарская поддержка Посольства.
Административная поддержка Посольства.
(2)
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10.2006 – 10.2007
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Репетитор английского языка
Москва
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(а) Частный репетитор английского языка
(б) Преподаватель английского языка при «Курсах Канадской Школы английского языка»
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(Разработка собственных методов преподавания, использование материалов “Cutting Edge” издательства Longman в преподавании, подготовка школьников к экзаменам, работа с группами разного уровня и с разными возрастными группами)
(3)
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10.2005 – 09.2006
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ООО «Артистс Менеджмент»
Москва
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Координатор переписки, младший Event Manager
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Переписка с зарубежными клиентами (booking-агентства, менеджеры, артисты, клубы, и т.д.) – подготовка/учёт деловых писем; последовательный перевод во время неформальных переговоров, телефонных звонков, телефонных конференций.
Ведение текущих проектов – сортировка/проверка входящей/исходящей документации проекта (контракты, райдеры, финансовые чеки, и т.д.); регулировка контактов между топ менеджерами и дизайнерами, вышестоящим руководством других агентств и т.д.
Ассистирование топ менеджеров при организации мероприятий – переписка с клиентами, визовая поддержка/бронирование гостиниц для артистов, контроль над процессом подготовки мероприятия, поддержка артистов
Перевод различных документов (контракты, деловые письма, райдеры, общая электронная переписка, описания мероприятий и мест их проведения и т.д.)
Поддержка офиса – ксерокс, факс, распределение входящей документации/входящих звонков, встреча посетителей (чай, кофе), заказ офисных принадлежностей, контроль работы службы уборки и т.д.
(4)
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12.2005 – 04.2006
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ООО «Оррик Москоу»
Москва
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Вечерний Секретарь
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Работа с юридическими документами (контракты, соглашения, договора, деловые письма, отчеты, электронная переписка, газетные статьи - форматирование, перевод, сравнение, архивирование
Ассистирование секретарям приёмной – ксерокс, факс, прием входящих звонков/входящей переписки
Ассистирование на деловых переговорах – чай, кофе, помощь с документами
Прочая секретарская поддержка - ксерокс, факс, сканер, и т.д.
(5)
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09.2005 - 09.2005
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MBA Consult
Москва
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Creative Translator
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Перевод документов – дипломы, сертификаты, и т.д.
Создание новых английских текстов – сочинение эссе «с нуля» от имени клиентов компании.
Творческое сочинение на английском языке – создание эссе на английском языке для школ MBA за клиентов компании на основе предоставленных ими автобиографий на русском языке.
(6)
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04.2004 - 09.2005
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ООО «Евро Эр.Эс.Си.Жи. Морадпур»
Москва
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Старший секретарь, административный ассистент
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Стандартные обязанности секретаря – прием и распределение звонков, входящей почты, электронной почты, факс, ксерокс, и т.д.
Офис менеджмент – офисные принадлежности, контроль над чистотой и пригодностью рабочих мест, контроль над выполнением некоторых ремонтных работ, координация работы курьеров, переговоры с различными подрядчиками и субподрядчиками и т.д.
Перевод документов – внутренняя/внешняя переписка, контракты, презентации, рекламные слоганы, различные рекламные материалы, последоваельный перевод между сотрудниками компании и т.д.
(7)
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01.2000 - 01.2003
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“Комитет”
Москва
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Переводчик с/на английский язык
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Основные обязанности: проведение контрактных переговоров с иностранными агентами, участие в деловых переговорах в качестве переводчика руководства, перевод/составление деловой переписки, формулирование рекламаций, размещение заказов на английском языке; перевод технических документов, рекламных текстов, должностных назначений; переговоры с представителями иностранных компаний.
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ОБРАЗОВАНИЕ:
1998 - 2003
МИИЯ, переводческий факультет
Москва
Переводчик-филолог
1999 - The Cambridge English Language Examination. МИИЯ, балл - отлично
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Компьютерные программы:
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MS Office: Word, PowerPoint, Excel.
DOCS Open, Workshare Deltaview, MacPac.
Internet, Outlook Express, Lotus Notes, Thunderbird.
Языки:
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Английский: свободное владение
Французский: могу проходить интервью
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Жила в США с 1994 по 1997 гг.
Окончила среднее образование в W. H. Hall High School, West Hartford, CT. Соответствующий диплом – по требованию.
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Хобби:
Поэзия, литература, живопись, музыка 1960х, DJ.