roshka_kru

ОПЫТ РАБОТЫ

(1)

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11.2007 – настоящее время

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Посольство Республики Сингапур в Российской Федерации Москва

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Секретарь по Социальным Вопросам / Переводчик / Сотрудник Консульского отдела

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Функции ассистента атташе по культуре

Перевод на официальных мероприятиях Посольства. Перевод выступлений официальных лиц Посольства; перевод на неофициальных встречах в Посольстве. Сопровождение и перевод официальных лиц Посольства в командировках. Перевод, research по тематике культурных мероприятий (выставки, концерты, презентации, информация о деятелях культуры). Постоянный перевод бытовых ситуаций (общение между дипломатами и сотрудниками). Перевод документов.

Прием документов на визы. Консультации посетителей Посольства относительно визовой информации, телефонные консультации. Прочая визовая поддержка. Секретарская поддержка Посольства.

Административная поддержка Посольства.

(2)

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10.2006 – 10.2007

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Репетитор английского языка

Москва

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(а) Частный репетитор английского языка

(б) Преподаватель английского языка при «Курсах Канадской Школы английского языка»

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(Разработка собственных методов преподавания, использование материалов “Cutting Edge” издательства Longman в преподавании, подготовка школьников к экзаменам, работа с группами разного уровня и с разными возрастными группами)

(3)

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10.2005 – 09.2006

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ООО «Артистс Менеджмент»

Москва

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Координатор переписки, младший Event Manager

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Переписка с зарубежными клиентами (booking-агентства, менеджеры, артисты, клубы, и т.д.) – подготовка/учёт деловых писем; последовательный перевод во время неформальных переговоров, телефонных звонков, телефонных конференций.

Ведение текущих проектов – сортировка/проверка входящей/исходящей документации проекта (контракты, райдеры, финансовые чеки, и т.д.); регулировка контактов между топ менеджерами и дизайнерами, вышестоящим руководством других агентств и т.д.

Ассистирование топ менеджеров при организации мероприятий – переписка с клиентами, визовая поддержка/бронирование гостиниц для артистов, контроль над процессом подготовки мероприятия, поддержка артистов

Перевод различных документов (контракты, деловые письма, райдеры, общая электронная переписка, описания мероприятий и мест их проведения и т.д.)

Поддержка офиса – ксерокс, факс, распределение входящей документации/входящих звонков, встреча посетителей (чай, кофе), заказ офисных принадлежностей, контроль работы службы уборки и т.д.

(4)

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12.2005 – 04.2006

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ООО «Оррик Москоу»

Москва

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Вечерний Секретарь

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Работа с юридическими документами (контракты, соглашения, договора, деловые письма, отчеты, электронная переписка, газетные статьи - форматирование, перевод, сравнение, архивирование

Ассистирование секретарям приёмной – ксерокс, факс, прием входящих звонков/входящей переписки

Ассистирование на деловых переговорах – чай, кофе, помощь с документами

Прочая секретарская поддержка - ксерокс, факс, сканер, и т.д.

(5)

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09.2005 - 09.2005

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MBA Consult

Москва

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Creative Translator

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Перевод документов – дипломы, сертификаты, и т.д.

Создание новых английских текстов – сочинение эссе «с нуля» от имени клиентов компании.

Творческое сочинение на английском языке – создание эссе на английском языке для школ MBA за клиентов компании на основе предоставленных ими автобиографий на русском языке.

(6)

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04.2004 - 09.2005

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ООО «Евро Эр.Эс.Си.Жи. Морадпур»

Москва

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Старший секретарь, административный ассистент

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Стандартные обязанности секретаря – прием и распределение звонков, входящей почты, электронной почты, факс, ксерокс, и т.д.

Офис менеджмент – офисные принадлежности, контроль над чистотой и пригодностью рабочих мест, контроль над выполнением некоторых ремонтных работ, координация работы курьеров, переговоры с различными подрядчиками и субподрядчиками и т.д.

Перевод документов – внутренняя/внешняя переписка, контракты, презентации, рекламные слоганы, различные рекламные материалы, последоваельный перевод между сотрудниками компании и т.д.

(7)

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01.2000 - 01.2003

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“Комитет”

Москва

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Переводчик с/на английский язык

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Основные обязанности: проведение контрактных переговоров с иностранными агентами, участие в деловых переговорах в качестве переводчика руководства, перевод/составление деловой переписки, формулирование рекламаций, размещение заказов на английском языке; перевод технических документов, рекламных текстов, должностных назначений; переговоры с представителями иностранных компаний.

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ОБРАЗОВАНИЕ:

1998 - 2003

МИИЯ, переводческий факультет

Москва

Переводчик-филолог

1999 - The Cambridge English Language Examination. МИИЯ, балл - отлично

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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Компьютерные программы:

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MS Office: Word, PowerPoint, Excel.

DOCS Open, Workshare Deltaview, MacPac.

Internet, Outlook Express, Lotus Notes, Thunderbird.

Языки:

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Английский: свободное владение

Французский: могу проходить интервью

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Жила в США с 1994 по 1997 гг.

Окончила среднее образование в W. H. Hall High School, West Hartford, CT. Соответствующий диплом – по требованию.

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Хобби:

Поэзия, литература, живопись, музыка 1960х, DJ.