Переводы с итальянского

Людмила Романо

E-mail: [email protected]

Skype: milenaro45

Образование - высшее, юридический факультет

Знание языков : итальянский – свободно, родной язык – русский, украинский

Знание ПК : на уровне уверенного пользователя, безлимитный доступ в интернет, наличие, skype, при необходимости - icq

Опыт работы: Кроме профессионального, есть опыт работы с документами, набор текстов, несколько письменных переводов небольших текстов, перевод сайта гостиницы.

Личные ка чества: ответственность, скурпулезность, коммуникабельность, готовность к приобретению новых навыков.