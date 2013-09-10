Переводы с итальянского
Людмила Романо
E-mail: [email protected]
Skype: milenaro45
Образование - высшее, юридический факультет
Знание языков : итальянский – свободно, родной язык – русский, украинский
Знание ПК : на уровне уверенного пользователя, безлимитный доступ в интернет, наличие, skype, при необходимости - icq
Опыт работы: Кроме профессионального, есть опыт работы с документами, набор текстов, несколько письменных переводов небольших текстов, перевод сайта гостиницы.
Личные ка чества: ответственность, скурпулезность, коммуникабельность, готовность к приобретению новых навыков.