roso_marketer

Специалист по контекстной рекламе, директолог

Приветствую!

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В интернет-маркетинге с 2017 года. Работал маркетологом в компаниях и специалистом в агентствах. Был на стороне заказчика и оказывал услуги. Занимался упаковкой и лидогенерацией, настройкой и оптимизацией. Знаю, что Вам нужно и как это сделать качественно, чтобы Вы получили прибыль.

Имею сертификаты специалиста Директа и Метрики

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 Моя миссия — настроить для Вас эффективные рекламные кампании, которые будут приносить качественные лиды 🎯

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Чем буду Вам полезен:

✓ аудит юзабилити сайта

✓ аудит настроек Яндекс.Метрики

✓ аудит рекламных кампаний Яндекс.Директ

✓ создание сегментов в Метрике

✓ создание аудиторий в Директе

✓ сбор структуры базисов семантического ядра (сбор СЯ в ширину)

✓ парсинг семантического ядра (сбор СЯ в глубину)

✓ кластеризация семантического ядра

✓ составление таблицы-конструктора УТП

✓ создание групп объявлений для кампаний на поиске

✓ создание групп объявлений для кампаний в рся

✓ ведение рекламных кампаний

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Пишите, обсудим ваш проект 🤝