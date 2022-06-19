roso_marketer

Роман roso_marketerroso_marketer
Приветствую!
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В интернет-маркетинге с 2017 года. Работал маркетологом в компаниях и специалистом в агентствах. Был на стороне заказчика и оказывал услуги. Занимался упаковкой и лидогенерацией, настройкой и оптимизацией. Знаю, что Вам нужно и как это сделать качественно, чтобы Вы получили прибыль.
Имею сертификаты специалиста Директа и Метрики
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Моя миссия — настроить для Вас эффективные рекламные кампании, которые будут приносить качественные лиды 🎯
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Чем буду Вам полезен:
✓ аудит юзабилити сайта
✓ аудит настроек Яндекс.Метрики
✓ аудит рекламных кампаний Яндекс.Директ
✓ создание сегментов в Метрике
✓ создание аудиторий в Директе
✓ сбор структуры базисов семантического ядра (сбор СЯ в ширину)
✓ парсинг семантического ядра (сбор СЯ в глубину)
✓ кластеризация семантического ядра
✓ составление таблицы-конструктора УТП
✓ создание групп объявлений для кампаний на поиске
✓ создание групп объявлений для кампаний в рся
✓ ведение рекламных кампаний
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Пишите, обсудим ваш проект 🤝