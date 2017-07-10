rossostudio

Артём rossostudio

 
33 годаРоссия/Волгоград
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ROSSO STUDIO Создание, продвижение сайтов

Более 200 завершенных проектов. 

Регламент: Долгосрочные отношения. 

Помощь: Для наших клиентов действует система лояльности. 

Обучаем работе с сайтом. 

Гарантия: 3 года. 

Специализация: 

WordPress, Joomla, 1С-Битрикс, MODX, Opencart, Simpla, InstantCMS, PrestaShop, PHPShop. 

Доп.услуги: 

Доработка работающего сайта. 

Продвижение в поисковых системах. 

Продвижение в социальных сетях SMM. 

Внутренняя и внешняя seo-оптимизация. 

Переносы, миграции, защита, правки.. 

Парсинг товаров любого объёма.

http://vvvstudio.ru/

http://vega-metall.ru/

http://kirpcentr.ru/

http://oneplayer.ru/

https://ladysecret.pro/

http://w-doors.ru/

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ROSSO STUDIO - Ваш правильный выбор!

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