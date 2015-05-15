Росстудия

Делаем сайты, интернет-магазины, лендинги; разрабатываем логотипы, фирменные стили, печатную продукцию; проектируем пользовательские интерфейсы и навигацию в общественных местах; иллюстрируем, фотографируем, рисуем, оформляем. Пишем хорошие тексты.

Наша миссия — помогать клиентам запускать проекты в срок и только с реально необходимым для работы функционалом. Мы работаем согласно философии «Getting Real», поэтому наши проекты готовы всегда и обсуждается только степень их проработки. Вот как это происходит:

Минимальная версия

Выпускаем минимальную версию сайта, выполняющую главное полезное действие, как можно скорее. Это позволяет начать пользоваться сайтом, практически, сразу и лучше планировать его дальнейшее развитие.

Короткие итерации

Планируем короткие итерации на 1—2 недели и делаем в них только то, что необходимо проекту прямо сейчас. Это упрощает планирование, улучшает контроль над работой, гарантирует запуск наиболее важных функций как можно скорее.

Совместная работа

Предоставляем клиенту полный доступ к системе ведения проекта для наблюдения за ходом работы, просмотра результатов в любое время, участия в обсуждениях и оперативного внесения правок. Это гарантирует отсутствие проволочек на приёмке, так как большинство моментов уже согласовано в процессе работы.

Оплата по факту

Принимаем оплату по завершении итерации. Не берём предоплату. Клиент оплачивает только сделаную и принятую работу. Это значительно снижает риск потери времени и вложения денег в ещё не работающий сайт.