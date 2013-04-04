rost444

Ростислав rost444

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуются удалённые сотрудники.

    $500

    Требуются удалённые сотрудники, для ведения телефонных переговоров через интернет, по нашим проектам. Ваша задача позвонить по указанным в задании номерам и провести переговоры в соответствии со сценарием. Для работы мы подключаем сотрудников к нашей системе ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ведение переговоров по проектам

    $250

    Требуются удалённые сотрудники, для ведения телефонных переговоров через интернет, по нашим проектам. Ваша задача позвонить по указанным в задании номерам и провести переговоры в соответствии со сценарием. Для работы мы подключаем сотрудников к нашей системе ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется на постоянную работу копирайтер

    $100

    Для сайта http://kapinal.ru/ Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса – Всё о заработке в интернете – тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер, для наполнения сайта контентом

    $250

    Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса - Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 1500-2500 символов. ...

    Написание статей
    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса - Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 1000-2500 символов. ...

    Написание статей
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер для наполнения сайта

    $100

    Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса. Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 700-1500 символов. Нужна ...

    Написание статей
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад