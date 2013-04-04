Требуются удалённые сотрудники, для ведения телефонных переговоров через интернет, по нашим проектам. Ваша задача позвонить по указанным в задании номерам и провести переговоры в соответствии со сценарием. Для работы мы подключаем сотрудников к нашей системе ...
- $500Служба поддержки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно написать программу, которая сможет вытаскивать объявления с сайта (сайтов), возможность их редактирования и обратно загружать на сайт.Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуются удалённые сотрудники, для ведения телефонных переговоров через интернет, по нашим проектам. Ваша задача позвонить по указанным в задании номерам и провести переговоры в соответствии со сценарием. Для работы мы подключаем сотрудников к нашей системе ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Для сайта http://kapinal.ru/ Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса – Всё о заработке в интернете – тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса - Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 1500-2500 символов. ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса - Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 1000-2500 символов. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Требуется на постоянную работу копирайтер, для наполнения сайта качественным и уникальным контентом! Написание статей для разделов веб-ресурса. Всё о заработке в интернете — тексты (статьи), которые будут интересны для людей! Написание текстов 700-1500 символов. Нужна ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад