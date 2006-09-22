rostislawna

Могу писать потрясающие статьи о городах и странах для сайтов турфирм.

По техническим причинам мой первый текст - резюме не сохранился. Поэтому повторю.

Работаю в СМИ 9 лет. В активе документальный фильм о федеральных дорогах. Десятки коммерческих видеосюжетов. Около 1000 реализованных рекламных аудио, видеосценариев. Работы на радио. Среди них цикл программ "Дальние страны", вышло около 100 программ. Рейтиг предачи очень высокий. Мои работы отмечались на конкурсах. Пишу стихи, прозу, эссе. Работаю быстро. Пишу емко. Владею разнообразными стилями изложения. Успешная работа в предвыборных компаниях. Работаю, как режиссер и сценарист концертных программ, презентаций и т.д. В своей компании - 6 лет. Ценят, уважают, доверяют самую сложную работу. Ищу дистанционную работу рецензента, копирайтера, сценариста.