Разработке сайтов под "ключ" любой сложности

Опыт работы

2 года

2012 — 2014

Издательская группа «Медиа-Город»

Должность: Администратор сайта, Веб программист

Должностные обязанности: Разработка сайтов, их поддержка, SEO, SMO. Был разработан городской портал города Горловки http://gorlovka.ua , на его основе был открыт портал городов Славянска и Святогорска http://slavgorod.com.ua. Так же занимался поддержкой таких городских порталов:

• сайт города Макеевки http://0623.com.ua

• сайт города Артемовска http://06274.com.ua

• сайт городов Красноармейска и Димитрова http://06239.com.ua

Также тесно сотрудничали с городским исполнительным комитетом и городским головой разрабатывая веб приложения внутреннего пользования для отделов образования, административных услуг, ЖКХ и пр. Также занимался разработкой сайтов под ключ разной направленности:

• визитки

• корпоративные

• интернет-магазины

• уникальные

Образование

Высшее ДонНТУ 2008 — 2013 гг.

Факультет: Экономика и управление

Специальность: Экономическая кибернетика

Профессиональные навыки: Уверенное знание паттерна программирования MVC, технологии ASP.NET, языков программирования C#, JavaScript. Имею большой опыт верстки и хорошее знание HTML, HTML5, CSS, XML. Есть опыт работы с различными JavaScript фреймворками: JQuery, JQuery UI, fabric.js и др. Есть опыт в построении баз данных SQL Server, MySQL. Данные знания позволяют мне заниматься профессиональной разработкой сайтов любой сложности с «нуля» и их сопровождением. Есть базовые знания графических редакторов: Photoshop, Corel Draw.