rou4235ter

Поиск решений и реализация поставленных задач
Основная работа во фрилансе: анализ и поиск решений, рекомендации.
Опыт: строительство, программирование(Си, Бейсик, Паскаль, СРСиЭл, КРЛ, Степ 5-7(сименс)), робототехника(ф. КУКА), ремонт и наладка оборудования для баров и ресторанов и т.д.
Возможности: есть место для проведения ремонтов оборудования на базе сервис-центра "LaCimbali" в г. Тольятти.
Работаем с доставочными компаниями (если есть необходимость в ремонте, восстановлении оборудования).
Если есть задачи - попробуем решить.
Неразрешимых задач не бывает - есть технически неосуществимые на данном этапе времени.
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