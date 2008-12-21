rou4235ter

Поиск решений и реализация поставленных задач

Основная работа во фрилансе: анализ и поиск решений, рекомендации.

Опыт: строительство, программирование(Си, Бейсик, Паскаль, СРСиЭл, КРЛ, Степ 5-7(сименс)), робототехника(ф. КУКА), ремонт и наладка оборудования для баров и ресторанов и т.д.

Возможности: есть место для проведения ремонтов оборудования на базе сервис-центра "LaCimbali" в г. Тольятти.

Работаем с доставочными компаниями (если есть необходимость в ремонте, восстановлении оборудования).

Если есть задачи - попробуем решить.

Неразрешимых задач не бывает - есть технически неосуществимые на данном этапе времени.