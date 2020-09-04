Контекстная и Медийная реклама в Google AdWords Яндекс Директ. Видеореклама

Если простым языком, то я предлагаю услуги по контекстной и медийной рекламе в Google AdWords Яндекс Директ, видеорекламы на YouTube. Что я делаю конкретно описано ниже.

Оплата и сроки по договорённости. Предоплата 50%. Месяц поддержки для обращений с weblancer - бесплатно.

Опыт работы с контекстной рекламой: 7 месяцев.

Ниши клиентов:

- детская одежда

- парфюмерия, косметика

- часы

- танцевальная одежда

- медицинская клиника

Создание и настройка контекстной рекламы

- Аудит сайта на соответствие продающему дизайну и получения высокой оценки качества в AdWords - Бесплатно

- При наличии работающей рекламы - бесплатный аудит по по чек-листу.

- Дублирование кампаний из AdWords в Директ - Бесплатно.

1. Подбор рекламной стратегии в зависимости от бюджета (от рекламы на товар к рекламе по общей категории).

2. Создание списка релевантных запросам ключевых слов + продающие связки (кириллическое написание, латиница, слова-синонимы, неправильное написание).

3. Подбор минус-слов для отсеивания нецелевой аудитории. Устранение перекрытия ключевых слов в разных группах.

4. Создание эффективных объявлений с использованием УТП и продающих слов для повышения CTR.

5. Расширения объявлений: дополнительные ссылки, адреса, телефоны.

5. Настройки рекламных кампаний, таргетинг на регионы, языки, стратегия показов в Директе.

6. Настройка целей на сайте для отслеживания конверсий.

7. Доступ к аккаунту.

Поддержка

- Автоматическое управления максимальными ставками в AdWords. Удержание заданных позиций в рамках установленных максимальных цен за клик - Бесплатно

1. Мониторинг остатка на счету.

2. Настройка ставок по ключевым словам для оптимизации стоимости конверсии.

3. Отслеживание продаж/заявок с помощью Google AdWords, Analytics, Yandex.Metrika.

4. Выявление высококонверсионных запросов, расширение списка ключевых слов.

4. Добавление новых минус-слов.

5. Внесение изменений в тексты объявлений по результатам показателей качества, внесение изменений в целевые страницы по результатам показателей качества.

6. Работа с ключевыми словами, которые имеют много кликов, но отсутствует конверсия или низкая конверсия.

7. Выявление КС с низким СТR и определение причины (запросы не соответствуют ключам, объявления низкого качества). Принятие мер.

8. Мониторинг цен на товары/услуги конкурентов.

9. Аналитическая работа в exel.

Сертификат специалиста по контекстной и медийно рекламе AdWords http://www.weblancer.net/users/rough20/certificates/