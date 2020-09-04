Если простым языком, то я предлагаю услуги по контекстной и медийной рекламе в Google AdWords Яндекс Директ, видеорекламы на YouTube. Что я делаю конкретно описано ниже.
Оплата и сроки по договорённости. Предоплата 50%. Месяц поддержки для обращений с weblancer - бесплатно.
Опыт работы с контекстной рекламой: 7 месяцев.
Ниши клиентов:
- детская одежда
- парфюмерия, косметика
- часы
- танцевальная одежда
- медицинская клиника
Создание и настройка контекстной рекламы
- Аудит сайта на соответствие продающему дизайну и получения высокой оценки качества в AdWords - Бесплатно
- При наличии работающей рекламы - бесплатный аудит по по чек-листу.
- Дублирование кампаний из AdWords в Директ - Бесплатно.
1. Подбор рекламной стратегии в зависимости от бюджета (от рекламы на товар к рекламе по общей категории).
2. Создание списка релевантных запросам ключевых слов + продающие связки (кириллическое написание, латиница, слова-синонимы, неправильное написание).
3. Подбор минус-слов для отсеивания нецелевой аудитории. Устранение перекрытия ключевых слов в разных группах.
4. Создание эффективных объявлений с использованием УТП и продающих слов для повышения CTR.
5. Расширения объявлений: дополнительные ссылки, адреса, телефоны.
5. Настройки рекламных кампаний, таргетинг на регионы, языки, стратегия показов в Директе.
6. Настройка целей на сайте для отслеживания конверсий.
7. Доступ к аккаунту.
Поддержка
- Автоматическое управления максимальными ставками в AdWords. Удержание заданных позиций в рамках установленных максимальных цен за клик - Бесплатно
1. Мониторинг остатка на счету.
2. Настройка ставок по ключевым словам для оптимизации стоимости конверсии.
3. Отслеживание продаж/заявок с помощью Google AdWords, Analytics, Yandex.Metrika.
4. Выявление высококонверсионных запросов, расширение списка ключевых слов.
4. Добавление новых минус-слов.
5. Внесение изменений в тексты объявлений по результатам показателей качества, внесение изменений в целевые страницы по результатам показателей качества.
6. Работа с ключевыми словами, которые имеют много кликов, но отсутствует конверсия или низкая конверсия.
7. Выявление КС с низким СТR и определение причины (запросы не соответствуют ключам, объявления низкого качества). Принятие мер.
8. Мониторинг цен на товары/услуги конкурентов.
9. Аналитическая работа в exel.
Сертификат специалиста по контекстной и медийно рекламе AdWords http://www.weblancer.net/users/rough20/certificates/