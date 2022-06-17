У меня есть команда, которая состоит из крутых специалистов уровня middle+
Это значит, что:
-проект будет выполнен в максимально ближайшие сроки;
-можете не переживать за качество выполненной работы, ведь мы работаем на все 1000%;-постоянно находимся на связи с нашими клиентами;
-нацелены исключительно на отличный результат!
Мы совсем недавно начали покорять фриланс платформы, поэтому будет рады каждому проекту! Работаем по договору, все максимально чисто и прозрачно.
Можем связаться с клиентами в зуме или на любой удобной для вас платформе.
Я против войны в Украине!