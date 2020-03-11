Designer

Профессиональный опыт: более трех лет

Форма собственности: Физ. лицо

Способы оплаты: электронные деньги

Работаю в современной стилистике, аккуратно и стильно. Обожаю свое дело, живу им и рада, когда мои идеи способствую развитию проекта, с которым я работаю.

Заинтересована в интересных проектах, которые нуждаются в свежем взгляде, опытном специалисте и грамотном подходе.

Основные специализации:

- Landing Page

- Инфографика

- Иллюстрация

- Дизайн визиток

- Дизайн банеров

Работаю в: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma