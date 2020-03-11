Designer
Профессиональный опыт: более трех лет
Форма собственности: Физ. лицо
Способы оплаты: электронные деньги
Работаю в современной стилистике, аккуратно и стильно. Обожаю свое дело, живу им и рада, когда мои идеи способствую развитию проекта, с которым я работаю.
Заинтересована в интересных проектах, которые нуждаются в свежем взгляде, опытном специалисте и грамотном подходе.
Основные специализации:
- Landing Page
- Инфографика
- Иллюстрация
- Дизайн визиток
- Дизайн банеров
Работаю в: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma
Портфолио
- Дизайн обложки книги.90 просмотров
- Стикеры для кафедры АКИТ104 просмотра
- Дизайн сайта. Музей вышивки. ЧНУ114 просмотров
- Дизайн визитки90 просмотров
- Рисунки на графическом планшете.366 просмотров
- Дизайн визитки78 просмотров
- ИНФОГРАФИКА162 просмотра
- Дизайн БАНЕРОВ для авторского курса ЧНУ им. Б. Х.67 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
2 балла
4 года назад
Исполнитель был готов выполнить работу. Но после того, как я его выбрал, он перестал выходить на связь. В итоге работу так и не выполнил. Естественно не рекомендую.