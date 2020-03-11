routine

Валерия Гончар routine

 
22 годаУкраина/Хмельник
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Designer

Профессиональный опыт: более трех лет

Форма собственности: Физ. лицо

Способы оплаты: электронные деньги

Работаю в современной стилистике, аккуратно и стильно. Обожаю свое дело, живу им и рада, когда мои идеи способствую развитию проекта, с которым я работаю. 

Заинтересована в интересных проектах, которые нуждаются в свежем взгляде, опытном специалисте и грамотном подходе.

Основные специализации:

- Landing Page

- Инфографика

- Иллюстрация

- Дизайн визиток

- Дизайн банеров 

Работаю в: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma

FigmaIllustratorPhotoshopИнфографика
Отзывы заказчиков
Kalinin_surveyor
Илья 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
2 балла
4 года назад
Создание визитки
Исполнитель был готов выполнить работу. Но после того, как я его выбрал, он перестал выходить на связь. В итоге работу так и не выполнил. Естественно не рекомендую.