Требуется сверстать страницы по макету из Figma с учетом адаптивного дизайна. Используйте готовые элементы из шапки и подвала, доступных на сайте. Оценка и сроки выполнения обязательны.
HTML-верстка46 заявок
Закрыт
4 года назад
Требуется сверстать страницы по макету из Figma с учетом адаптивного дизайна. Используйте готовые элементы из шапки и подвала, доступных на сайте. Оценка и сроки выполнения обязательны.
Пользователь появляется на портале. Проходит 4 месяца и ему ставится задача по шаблону — написать текст про себя. Сроки 10 дней с даты постановки задачи. Срок, через который ставится задача, постановщика и наблюдателей указываем в ...