РЕЗЮМЕ:
• Практическое знание жизненного цикла разработки программного обеспечения и умение использовать знания на практике.
• Способность изучать новые технологии и сложные понятия и использовать их на практике
НАВЫКИ:
• Программирование: HTML/CSS, JavaScript/JQuery, XML, SQL, Java
• Автоматизация тестирования: Selenium IDE/Webdriver на Java
ОПЫТ:
Имею опыт в тестировании ПО более 1-го года (manual, blackbox). Занимаюсь тестированием удаленно на сайтах uTest и BidQA.
Проводил тестирование различных веб-сайтов, обучающих игр, веб-плееров, мобильных приложений.
Личное:
• Высокая трудовая этика и способность брать на себя разные роли для достижения цели
• Желание развиваться в IT, изучать новые технологии, инструменты автоматизации и программирования