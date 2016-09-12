Тестирование ПО

РЕЗЮМЕ:

• Практическое знание жизненного цикла разработки программного обеспечения и умение использовать знания на практике.

• Способность изучать новые технологии и сложные понятия и использовать их на практике

НАВЫКИ:

• Программирование: HTML/CSS, JavaScript/JQuery, XML, SQL, Java

• Автоматизация тестирования: Selenium IDE/Webdriver на Java

ОПЫТ:

Имею опыт в тестировании ПО более 1-го года (manual, blackbox). Занимаюсь тестированием удаленно на сайтах uTest и BidQA.

Проводил тестирование различных веб-сайтов, обучающих игр, веб-плееров, мобильных приложений.

Личное:

• Высокая трудовая этика и способность брать на себя разные роли для достижения цели

• Желание развиваться в IT, изучать новые технологии, инструменты автоматизации и программирования