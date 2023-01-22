rowanjapanese

Доброго времени суток! Я, Настя Кот). Имею большой опыт работы в сфере дизайна и печати.
Продолжаю повышать свои навыки и квалификацию.
Стараюсь делать все быстро, качественно и одним согласованием.
Что я умею!?
- Разработка логотипа.
- Разработка фирменного стиля.
- Делаю макеты для полиграфии:
(визитки, листовки, брошюры, буклеты, календари и.т.д.).
- Делаю макеты для гофрокоробов.
(При наличии тех.требований и тех.карты от печатной базы.)
- Могу сделать предпечатную подготовку для изготовления флексоформ.
(При наличии тех.требований, тех.карты и информации о печатном оборудовании.)
- Быстрая векторная отрисовка.
Огромная просьба! Формируйте Т.З. лаконично, тривиально.
Если задание будет с приложенными референсами, это ускорит и облегчит разработку.
Начнем сотрудничество! Я уверена, вместе мы создадим то, что будет говорить само за себя.