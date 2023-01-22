rowanjapanese

Графический дизайнер, векторная отрисовка, макеты для полиграфии.

Доброго времени суток! Я, Настя Кот). Имею большой опыт работы в сфере дизайна и печати.

Продолжаю повышать свои навыки и квалификацию.

Стараюсь делать все быстро, качественно и одним согласованием.

Что я умею!?

- Разработка логотипа.

- Разработка фирменного стиля.

- Делаю макеты для полиграфии:

(визитки, листовки, брошюры, буклеты, календари и.т.д.).

- Делаю макеты для гофрокоробов.

(При наличии тех.требований и тех.карты от печатной базы.)

- Могу сделать предпечатную подготовку для изготовления флексоформ.

(При наличии тех.требований, тех.карты и информации о печатном оборудовании.)

- Быстрая векторная отрисовка.

Огромная просьба! Формируйте Т.З. лаконично, тривиально.

Если задание будет с приложенными референсами, это ускорит и облегчит разработку.

Начнем сотрудничество! Я уверена, вместе мы создадим то, что будет говорить само за себя.