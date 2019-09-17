Переводчик Английский - Украинский, Русский

Предоставляю услуги перевода на английский - украинский / русский и наоборот, надеюсь на начале успешное сотрудничество с компаниями. У меня есть степень магистра в области перевода (английский, закончила в 2014 году) и экономики.

Кроме того, у меня есть опыт перевода юридических, экономических, страховых, социологических, медицинских, информационных технологий, художественных текстов и даже стихов.

Я свободно владею MS Office и Trados 2009.

Мои качества включают отличную сосредоточенность и дисциплину, гарантирую профессионально качественный и вовремя выполненный перевод.