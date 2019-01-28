ГИС специалист, Картограф

Оцифровка картографических данных. Сбор из открытых источников геоинформационной информации.Картография .Уточнение границ сельхоз угодий с помощью космонимов и др .источников. Выноска всех данных на векторные слои,включая сельскохозяйственные , административные объекты. Выноска всей атрибутивной информации объектов.Работа с кадастровыми объектами. Вычисление геометрической информации объектов.Работа с базами данных. Работа с большим объёмом информации.Обработка атрибутивной информации со всех регионов России.Работа с тайл-серверами Google и Bing Maps,серверами Росреестра. Оперативное изменение картографических данных по результатам полевых наблюдений полевых отрядов агрохим службы.Конвертация систем координат проекций.Конвертация различных векторных и растровых слоёв. Работа с SQL запросами, реляционных БД. ArcGIS Server .Создание и редактирование пространственных объектов по координатам GPS и т.д.Работа в программах :ArcGis ; QGis;Mapinfo; Global Mapper; Easy Trace, SAS Planet,ArcScene,Surfer,Photoshop, Panoramastudio,Corel Draw,AutoCAD ,MS Office. Построение цифровых моделей рельефа. Работа с пространственными данными в среде MS SQL Server.Работа удалённо и в офисе.